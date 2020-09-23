前旅美大聯盟左投手王維中今（23）日天下午在加盟記者會正式披上味全龍戰袍，球團也先公布王維中新合約，5.3年總值208萬美元，換算超過新台幣6000萬，超越中信兄弟林智勝的新台幣4500萬元，締造中職最高總值合約紀錄，惟月薪等細節尚未公布。

味全龍隊也公布第2指名廖任磊合約2年3個月，月薪30萬台幣，並附帶條件式加薪，另9人總簽約金為2005萬台幣，第3指名林辰勳簽約金470萬台幣，第4指名林逸達簽約金達390萬台幣。

味全龍董事長徐文芳透露，狀元合約最後能圓滿簽約，是因雙方都有極高誠意，加上創辦人魏應充決心為台灣職棒環境留才，「魏應充希望透過三級棒球的長期公益捐助，職棒人才培育等具體作為，有系統的為職棒產業發展盡一份力；王維中也願與龍隊攜手共創棒球產業熱潮。」

總教練葉君璋則指出，王維中、廖任磊一左一右旅外投手加盟，球隊明年一軍賽事表現可期，代理領隊任中傑指出，王維中的加入，相信明年有機會帶動一波熱潮。

此外，「大師兄」林智勝此前與兄弟簽下3年合約，總薪資3600萬新台幣，還有激勵獎金每年300萬。當時他是以自由球員身份，從Lamigo桃猿加入中信兄弟，若論新人合約紀錄，則是郭泓志在2014年與統一獅簽的3年合約，總值4080萬新台幣。

(中時 )