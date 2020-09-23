立法院程序委員會昨天將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊劑美豬的行政命令排入25日院會報告事項，兼任國民黨主席的立委江啟臣今天表示，國民黨團主張「備查應改為審查」，屆時將提出相關動議，呼籲民進黨履行過去處理服貿時的主張，應召開公聽會或聽證會審查，不該讓黨意凌駕民意。

立法院今天舉行各委員會召委選舉，國民黨順利拿下7席召委，且在攸關處理美豬議題的經濟、衛環委員會各搶奪1席召委，分別由楊瓊瓔、蔣萬安擔任，而蔣甚至搶到衛福部排案權。

江啟臣中午接受《POP搶先爆》廣播專訪表示，召委握有排案權，是重要議事攻防角力戰場，國民黨在攸關最夯的美豬食安的經濟、衛環委員會都有搶下召委，對於農委會主委陳吉仲頻自打臉，要求陳赴經濟委員會說明如何處理豬農的未來，另也要衛福部長陳時中解釋開放萊豬引起的食安問題，「最近大家比較想知道豬睪丸是怎麼回事」。

立法院25日院會將處理農委會、衛福部公告有關鬆綁萊豬的行政命令，江啟臣說，國民黨團主張備查改審查，這關係到行政命令能否如期生效，以及政府是否願意接受國會監督。

江啟臣說，過去服貿審查時，民進黨要求召開20場公聽會，呼籲民進黨履行過去的立場，黨意不該凌駕民意，一同面對廣大反對萊豬進口的聲音，應適時舉辦公聽會或聽證會。

(中時 )