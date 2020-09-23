兩岸戰機在台海上空交織，共機甚至宣稱「沒有海峽中線」；國民黨前副祕書長蔡正元指出，這些都是「疲勞戰術」軍人面對「疲勞戰術」，精神體力備受考驗；政客可在冷氣房領取高額通告費，還可以砍軍人退休待遇，人生實在比軍人好太多了。

蔡正元在臉書指出，台灣海峽上空，兩岸各式戰機飛個不停，但並未到直接戰鬥的邊緣，這個空中形式基本上是「疲勞戰術」。

他說，兩岸雙方戰機不斷起降、不斷比武演練，除了增加實戰技能外，就是消耗雙方的戰力，讓雙方的戰鬥人員不斷處在高強度的疲勞壓力測試狀態，讓有限的戰機、人員不停操練，看誰先在疲勞壓力下，跟「金屬疲勞」現像一樣，產生「疲勞瘁斷」，這個時後才是真正戰爭的開始。

蔡正元示警強調，大陸宣布「海峽中線」無效，也是疲勞戰術的一環，讓「疲勞戰場」遍佈台海。

他也指出，戰爭是政治的延長，政治問題解決不了，戰爭才會發生。換言之，政客處理不了的事，只好讓軍人去面對，反正政客滿嘴天花亂墜，可以推卸失能的責任；軍人無言只能默默上場承擔。

蔡正元酸諷說，軍人面對「疲勞戰術」，精神體力備受考驗；小牌政客可以上電視口沫橫飛，吹冷氣領取高額通告費，永遠不會疲勞；大牌政客還有高檔料理師，高檔汽車可乘坐，高檔按摩可消除疲勞，還可以砍砍軍人退休待遇，政客的人生真的比軍人好太多了。

(中時 )