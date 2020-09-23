依山傍水的集集環鎮自行車道，全長約17公里，觀光悠遊自得（集集鎮公所提供／黃立杰南投傳真）

集集鎮依山傍水，擁有許多獨一無二的特色，為知名遊憩小鎮。2015年更獲選十大經典自行車道，觀光旅遊產業蓬勃發展；在近年運動遊憩風氣盛行下，致力於後疫情時代，蓬勃發展自行車觀光風氣。

自2017年起由教育部體育署「前瞻基礎建設-城鄉建設營造休閒運動環境」營造友善自行車道的計畫全力推動下，花費3750萬，歷經3年終於完成環鎮自行車斷點打通及優化建置，今日完工啟用。

環鎮車道新增1.2公里的路段，串連起源先綠色隧道及環鎮自行車道全區段共17.52公里，周邊業者提供電動車、協力車等多樣車款租賃，並贈送觀光導覽，觀光十分方便。

集集鎮長陳紀衡表示，在教育部體育署支持下，有效整合鎮內自行車道系統，銜接環島自行車道，打造車友夢想的環境，打響集集十大經典自行車路線名號。

陳紀衡說，在集集騎自行車是一件很幸福的事情，可以欣賞集集攔河堰壯觀的水雕峽谷，尤其是傍晚的時候，整個峽谷都會被染成金色。餐旅活動也相當豐富，在地老宅餐廳的豐富定食，都讓人食指大動。

2021恰逢自行車旅遊年，集集正努力改善各項軟硬體設施，打造單車漫遊小鎮，希冀環鎮自行車道的打通，除提供給予民眾有安全的自行車騎乘環境外，也歡迎大家騎乘自行車細細感受集集鎮的美好。

(中時 )