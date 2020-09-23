連假國五恐塞爆 林佳龍：可走台9線或台2線賞美景 14:282020/09/23 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍23日在臉書發文談連假國五交通問題。(黃世麒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍23日出席「5G x AI生活新境界科技論壇」，面對即將來臨的中秋及國慶連假國道疏運，外界預期國五依舊大塞車，林佳龍建議民眾，若安排開車到宜蘭旅遊，可選擇台9線北宜公路或台2線濱海公路，放慢速度欣賞美景。 (中時 ) #林佳龍 #宜蘭 #國五 #北宜公路 #濱海公路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低價電子股領漲 台股加權指數站在紅盤之上 09:212020/09/23 財經 台中百貨雙雄今年營收雙創新高在望 09:052020/09/23 財經 國旅夯 南美館全台最熱門 04:102020/09/23 地方新聞 肇事司機疑過勞吸毒 林佳龍：吸毒就是違法 11:302020/09/23 社會 小確幸！超過10處國家森林遊樂區連假半票入園優惠 10:142020/09/23 旅遊 明變天降溫 全台有雨 氣象局揭中秋連假天氣 08:322020/09/23 生活 中秋連假到三義 賞木雕遊山城 04:102020/09/23 地方新聞 中秋出勤 勞動部：應給假給薪 04:102020/09/23 金融．稅務 宅經濟夯 電子、光學製造業求才 增兩成 04:102020/09/23 財經要聞 徐永明300萬 疑雲未明 04:102020/09/23 時論廣場 生活熱門新聞 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 柚子配6種藥一起吃恐致死 醫：24hr內都不行 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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