交通部長林佳龍23日出席「5G x AI生活新境界科技論壇」，面對即將來臨的中秋及國慶連假國道疏運，外界預期國五依舊大塞車，林佳龍建議民眾，若安排開車到宜蘭旅遊，可選擇台9線北宜公路或台2線濱海公路，放慢速度欣賞美景。

(中時 )