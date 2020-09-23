中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)，以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自我國返回母國時，檢出COVID-19陽性確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，應該是檢驗的問題，日本民眾是入境時抗體陽性。對於近來相關都是在兩個班機中，相關檢驗情況很異常。但對於國外通報的案例都會進行相關疫情調查，釐清台灣的情框，目前採檢的都是陰性。

指揮中心指出，18名菲律賓籍個案中，11例於今(2020)年9月11日搭乘同班機返回菲律賓，該班機共78人自我國出境，含9月16日已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達16.7%，異常偏高。

另有4例為9月10日同班機返菲旅客。經分析6月1日至9月20日自我國出境至鄰近國家檢驗陽性率，菲律賓累計檢出25例，陽性率達0.48%(8月0.39%、9月2.00%)，明顯高於其他國家(介於0.005%至0.055%)，指揮中心刻正透過正式管道向菲國瞭解細節。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8月19日至9月11日，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案之在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心指出，另1名日本籍個案為50多歲男性，今年8月29日入境我國，9月12日檢疫期滿，9月14日返國，於入境日本時採檢抗原檢驗結果呈陽性，因此通知我國；但日前民眾主動通知，9月20日及9月21日日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性；個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。 指揮中心將持續追蹤上述個案在台接觸者健康情形，並與各國國際衛生條例對口單位保持聯絡管道暢通，以掌握疫情。

對於為何菲律賓屢屢採檢出台灣入境的確診個案？發言人莊人祥表示，菲律賓給予的回答很模糊，他們回說，檢驗是外包給紅十字會，實驗室都有認證。我們也有詢問如何判定標準，但都還沒有回覆，這方面會持續和菲律賓進行了解，目前狀況就是這樣。

莊人祥說，以前和其他國家都可以持續了解，外面檢驗陽性的以及後續狀況，但菲律賓和我們聯繫及檢驗的都是不同部門，可以獲得的資訊比較差。

(中時 )