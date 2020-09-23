台股權王台積電受制外資、投信與自營商等3大法人予摜壓，除使半導體相關股票短多承壓外，也使加權指數欲振乏力。

加上金融、傳產等重量級權值股也在法人調節之列，使盤勢開高震盪走低，盤中雖一度跌破季線，唯低檔在季線附近的成交量明顯加溫，顯示官股等公營法人逢低護盤意願仍濃厚，係終場指數得力守季線之上主因。

周二站在多方的重量級集團股，包括聯電、股王大立光、仁寶、友達、群創及聯發科等；餘台積電、鴻海、富邦金、兆豐金、第一金、中信金、中鋼、台塑四寶、台泥、中華電、南亞科、長榮航、日月光投控、廣達、華航、亞泥、長榮、和碩、台玻、遠東新、台灣大及台達電等，都臉色不佳。

受制盤面上無主流股力撐人氣，使加權股價指數震盪盤軟，收盤報跌61.63，為12583.88點點，失守12600點，跌幅0.49%。不過，低檔仍守住季線中多關卡，顯示季線認同度不必過分看淡。

櫃買市場方面，生技類股指數雖持續拉回，但跌勢明顯收歛，且前波多方指標包括合一、中化生與生華科等同步走高，顯示市場資金似有默默回流跡象。

另外，電子、紡纖電機與觀光等族群，也多回穩，化解化學、鋼鐵、營建及航運等類股演出疲軟壓力，使指數得力守榮面，終場報漲0.04%，為165.16點，成交411.07億元。

業內人士指出，目前看起來，內、外資等3大法人雖持續調節台積電，但該股逢低接手者仍大有人在，市價仍呈欲小不易格局，加上部分被動元件、矽晶圓MOSFET、PCB載板、5G、電動車供應鏈與生技等個股，殺低意願也不高，使盤勢在高檔震盪趨堅架構，並未悲觀。

短線低檔的季線關卡，若持續測試有守，則個依題材領先盤勢發展，將再度成為大盤特色。

例如，今有30檔低於票面的雞蛋水餃股亮燈漲停，顯示投機人氣仍火熱，在盤勢未來穩步回歸基本面格局未變下，資金輪動仍將進駐高股息殖利率、高成長等題材股，值持續追蹤。

(工商 )