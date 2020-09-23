交通部推出的「安心旅遊」實施僅到10月底，是否會擔心年底觀光產業業績變淡，並考慮有其他方式，甚至推新的補助刺激出遊？交通部長林佳龍今（23）日直言，現在會展開評估，但並非交通部可單獨決定。

林佳龍說，安心旅遊先前規劃到10月底，申請踴躍，超過上千萬人申請，政院也允諾可辦理到9月底，同時政院也在評估，如何籌措預算、支持交通部將國旅補助延續到原定的10月底，這幾天密集討論中，再增加預算。交通部已盤點相關移緩濟急，立法院已開議，也希望「紓困3.0」特別預算案儘快通過。

林佳龍提到，他今天也拜會立法院交通委員會新任召委及黨團，國內觀光旅遊需求一直在，過去一直有暖冬遊，是否11月再推，現在要展開評估，而這也涉及整體政府政策「並非交通部可單獨決定。」

林佳龍強調，考量出入境無法開放，用何種方法讓觀光業維持一定營運、維持就業，政府在每個階段都在做下一階段的評估，內部已有一些討論，現在要先等安心旅遊執行到10月底在說，交通部已跟府院反應需開始評估觀光業11月起的相關措施。

(工商 )