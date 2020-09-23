法務部長致電盧秀燕釋善意 政風處長：感謝大家 按照正常程序 14:152020/09/23 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政風處長詹政曇表示，「感謝大家，一切按照正常程序，推動市政」，終於可望順利成為市府團隊。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法務部長蔡清祥上周五親自打電話給台中市長盧秀燕，針對法務部派任的新任政風處長詹政曇釋出善意，兩方建立共識，台中市懸缺一年的政風處長可望順利由詹政曇上任，詹政曇對此表示，「感謝大家，一切按照正常程序，推動市政」，終於順利成為市府團隊。 蔡清祥熱線盧秀燕，盧也感受法務部的誠意，法務部也表示，會在盧秀燕宣誓布達詹政曇就任政風處長時，派專人到場觀禮，表示法務部的尊重。 詹政曇到台中市府報到，「苦等」49天終於傳來圓滿結果，對此他低調表示，「感謝大家，一切按照正常程序，推動市政」。 (中時 ) #法務部 #詹政曇 #處長 #政風 #盧秀燕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市政風處長紛擾49天 傳法務部長與盧秀燕熱線達共識 12:392020/09/23 政治 四度被請出市政會議 中市政風處長：我也想有服務機會 10:262020/09/22 政治 被問起涉及收賄案的徐永明 徐旭東斬釘截鐵說：我不認識他 12:362020/09/23 政治 權證星光大道－中國信託證券 世紀鋼 風電訂單加持 04:102020/09/23 證券．權證 中市議會週六開議政風處何人出席 藍綠各持己見 11:062020/09/23 政治 G2辦公益音樂會傳愛偏鄉兒童 04:102020/09/23 產業．科技 沃旭離岸風場運維中心 動土 04:102020/09/23 財經要聞 大里委外公有停車場 政風查出廠商超收 18:482020/09/22 社會 北市官員退休任職養護機構 挨轟護航 04:102020/09/22 地方新聞 台北榮家廉政會報 精進服務品質列重點 10:592020/09/23 寶島 政治熱門新聞 頭條揭密》史達林破壞毛澤東攻台計劃 學者：武統成難解死結 - 政治 游淑慧警告：台灣人再做這「3件」事 大陸真的會打過來 - 政治 共軍在領空耀武揚威？吳斯懷糾正總統府說錯了 - 政治 中共稱無海峽中線 蔡正元示警：疲勞戰術的一環 - 政治 韓粉不爽挺韓直播主賺太大？「重要人士」深夜發文籲莫忘初衷 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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