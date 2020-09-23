法務部長蔡清祥上周五親自打電話給台中市長盧秀燕，針對法務部派任的新任政風處長詹政曇釋出善意，兩方建立共識，台中市懸缺一年的政風處長可望順利由詹政曇上任，詹政曇對此表示，「感謝大家，一切按照正常程序，推動市政」，終於順利成為市府團隊。

蔡清祥熱線盧秀燕，盧也感受法務部的誠意，法務部也表示，會在盧秀燕宣誓布達詹政曇就任政風處長時，派專人到場觀禮，表示法務部的尊重。

詹政曇到台中市府報到，「苦等」49天終於傳來圓滿結果，對此他低調表示，「感謝大家，一切按照正常程序，推動市政」。

(中時 )