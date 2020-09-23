今年萬金石馬拉松因為疫情停辦，明年2021新北市萬金石馬拉松將在3月21日辦理，即日起至10月21日開放報名登記，今年沒跑到的跑友多選擇保留名額，這次報名僅開放1500個參賽名額，10月22日將公布抽籤結果。

新北市體育處表示，今年因受新冠肺炎影響，全球大型馬拉松賽事幾乎都停辦，目前台灣是少數能如期籌備賽事的國家，2021新北市萬金石馬拉松，以世界田徑總會(World Athletics，簡稱WA)認證「金標籤」規格籌辦，包括賽道服務、賽事轉播、醫療服務等均更勝以往，更把防疫相關措施納入規劃的首要考量。

體育處指出，大會已做好萬全準備，將提供跑友更優質與安全的參賽環境，競賽組別分為馬拉松（42.195km）及挑戰馬組(10km)等。

這次報名登記開放1500個名額，馬拉松700人、挑戰馬800人，報名登記自即日起至10月21日中午12時止，10月22日下午6時將於官網公布抽籤結果，更多訊息詳洽新北市萬金石馬拉松官方網站查詢。

(中時 )