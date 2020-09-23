警政署警政委員方仰寧調任警政署主任秘書

航空警察局局長黃嘉祿陞任警政署副署長

今年7月16日包括六都4名副局長、保四總隊長、警政署國際組長等數名高階警職屆齡退休，及副署長等職缺，警政署因考量8月中旬進行高雄市長補選，直到選完開始作業，參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後，23日報奉內政部核定公布120名高階警職調整案，統一於25日辦理交接到任。

這波警職調整名單如下：

1、航空警察局局長黃嘉祿陞任警政署副署長

2、警政署主任秘書林順家調任航空警察局局長

3、警政署警政委員方仰寧調任警政署主任秘書

4、保安警察第三總隊總隊長陳耀南陞任警政署警政委員

5、新北市政府警察局副局長李漢卿調任警政署保安警察第三總隊總隊長

6、警政署秘書室主任湯明珠調任新北市政府警察局副局長

7、雲林縣警察局局長顏旺盛調任警政署秘書室主任

8、刑事警察局副局長朱宗泰調任雲林縣警察局局長

9、新竹市警察局局長鄧學鑫調任刑事警察局副局長

10、花蓮港務警察總隊總隊長李安淳調任新竹市警察局局長

11、台中市政府警察局豐原分局分局長黃永志陞任花蓮港務警察總隊總隊長

12、保安警察第七總隊總隊長張春波陞任警政署警政委員

13、台南市政府警察局副局長李政曉調任保安警察第七總隊總隊長

14、警政署保防組組長劉崇智調任台南市政府警察局副局長

15、保安警察第三總隊副總隊長葉超鴻調任警政署保防組組長

16、鐵路警察局主任秘書莊勝雄調任保安警察第三總隊副總隊長

17、台北市政府警察局中正第一分局分局長沈炳信陞任鐵路警察局主任秘書

18、桃園市政府警察局副局長林漢堂調任保安警察第四總隊總隊長

19、新北市政府警察局督察長詹永華調任桃園市政府警察局副局長

20、金門縣警察局局長張國雄調任新北市政府警察局督察長

21、警政署法制室主任蔡祥春調任金門縣警察局局長

22、警政署警監督察廖高江調任警政署法制室主任

23、台北市政府警察局主任秘書金浩明調任台北市政府警察局副局長

24、花蓮縣警察局局長林樹徽調任台北市政府警察局主任秘書

25、警政署後勤組組長蔡丁賢調任花蓮縣警察局局長

26、保安警察第四總隊副總隊長蔡榮林調任警政署後勤組組長

27、保安警察第四總隊主任秘書林逢泉調任保安警察第四總隊副總隊長

28、新北市政府警察局三重分局分局長林富助陞任保安警察第四總隊主任秘書

29、桃園市政府警察局督察長吳坤旭調任新北市政府警察局副局長

30、警政署教育組組長薛文容調任桃園市政府警察局督察長

31、連江縣警察局局長廖恆裕調任警政署教育組組長

32、高雄港務警察總隊總隊長蔡鴻義調任連江縣警察局局長

33、高雄市政府警察局前鎮分局分局長林新晃陞任高雄港務警察總隊總隊長

34、高雄市政府警察局督察長劉祥浤調任台南市政府警察局副局長

35、桃園市政府警察局主任秘書賈樂吉調任高雄市政府警察局督察長

36、新竹縣政府警察局局長黃家琦調任桃園市政府警察局主任秘書

37、民防指揮管制所所長吳敬田調任新竹縣政府警察局局長

38、桃園市政府警察局中壢分局分局長劉印宮陞任民防指揮管制所所長

39、警政署交通組組長王鳳輝調任台南市政府警察局副局長

40、澎湖縣政府警察局局長楊鴻正調任警政署交通組組長

41、警察通訊所所長劉鴻烈調任澎湖縣政府警察局局長

42、台北市政府警察局信義分局分局長張素菱陞任警察通訊所所長

43、航空警察局副局長沈伯陽調任警政署勤務指揮中心主任

44、警政署資訊室主任林建宏調任航空警察局副局長

45、台北市政府警察局松山分局分局長黃勝源陞任警政署資訊室主任

46、警政署警監督察張錦成調任警政署國際組組長

47、保安警察第五總隊主任秘書戴崇贒調任保安警察第一總隊副總隊長

48、台南市政府警察局第二分局分局長王森瑒陞任保安警察第五總隊主任秘書

49、保安警察第六總隊主任秘書張奇文調任保安警察第七總隊副總隊長

50、刑事警察局毒品查緝中心警政監兼主任梁原銘調任保安警察第六總隊主任秘書

51、警政署國際組副組長張文瑞調任警政署後勤組副組長

52、花蓮縣警察局副局長林妙齡陞任本署國際組副組長

53、台北市政府警察局士林分局分局長吳進宗陞任台北市政府警察局警政監

54、新北市政府警察局新店分局分局長陳杏結陞任新北市政府警察局警政監

55、宜蘭縣政府警察局副局長徐歆陞任桃園市政府警察局警政監

56、台中市政府警察局第三分局分局長廖國政陞任台中市政府警察局警政監

57、高雄市政府警察局警政監劉博升調任刑事警察局毒品查緝中心警政監兼主任

58、屏東縣政府警察局副局長吳清飛陞任高雄市政府警察局警政監

59、花蓮縣警察局副局長江守寰陞任警政署警監督察

60、南投縣政府警察局副局長郭仁賓陞任警政署警監督察

61、台北市政府警察局後勤科科長涂國卿調任台北市政府警察局交通警察大隊大隊長

62、台北市政府警察局公共關係室主任王寶章調任台北市政府警察局內湖分局分局長

63、刑事警察局偵查第四大隊大隊長林志誠調任台北市政府警察局北投分局分局長

64、新北市政府警察局公共關係室主任黃南山調任新北市政府警察局保安警察大隊大隊長

65、警政署後勤組科長陳朝新調任新北市政府警察局汐止分局分局長

66、刑事警察局偵查第二大隊大隊長趙家輝調任新北市政府警察局金山分局分局長

67、桃園市政府警察局後勤科科長張仁傑調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

68、桃園市政府警察局外事科科長柯政君調任花蓮縣警察局副局長

69、台中市政府警察局勤務指揮中心主任葉志誠調任台中市政府警察局保安警察大隊大隊長

70、台南市政府警察局後勤科科長邱顯良調任台南市政府警察局玉井分局分局長

71、警政署保安組科長蕭正松調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

72、高雄市政府警察局公共關係室主任邵明仁調任高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長

73、台南市政府警察局保防科科長詹登燦調任嘉義縣警察局副局長

74、航空警察局高雄分局分局長林英仁調任屏東縣政府警察局副局長

75、台中市政府警察局保防科科長陳銘欽調任花蓮縣警察局副局長

76、警政署公共關係室科長黃秀法調任南投縣政府警察局副局長

77、台北市政府警察局文山第二分局分局長范織坤調任台北市政府警察局信義分局分局長

78、新竹市警察局副局長陳昭甫調任台北市政府警察局文山第二分局分局長

79、台北市政府警察局交通警察大隊大隊長陳明志調任台北市政府警察局中正第一分局分局長

80、台北市政府警察局內湖分局分局長李權哲調任台北市政府警察局松山分局分局長

81、台北市政府警察局南港分局分局長吳慶鴻調任台北市政府警察局士林分局分局長

82、新北市政府警察局永和分局分局長謝宗宏調任台北市政府警察局南港分局分局長

83、台北市政府警察局北投分局分局長高鎮文調任台北市政府警察局大同分局分局長

84、新北市政府警察局土城分局分局長余昭俊調任新北市政府警察局新店分局分局長

85、新北市政府警察局保安警察大隊大隊長周振安調任新北市政府警察局土城分局分局長

86、新北市政府警察局中和分局分局長林故廷調任新北市政府警察局三重分局分局長

87、新北市政府警察局三峽分局分局長李建廣調任新北市政府警察局中和分局分局長

88、台南市政府警察局新化分局分局長許芳毅調任新北市政府警察局三峽分局分局長

89、新北市政府警察局汐止分局分局長李宏振調任新北市政府警察局永和分局分局長

90、新北市政府警察局金山分局分局長陳永昌調任新北市政府警察局樹林分局分局長

91、桃園市政府警察局八德分局分局長陳錦坤調任桃園市政府警察局中壢分局分局長

92、桃園市政府警察局龜山分局分局長陳百祿調任桃園市政府警察局八德分局分局長

93、桃園市政府警察局龍潭分局分局長蕭欽杰調任桃園市政府警察局龜山分局分局長

94、嘉義市政府警察局副局長陳清華調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長

95、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長吳明彥調任桃園市政府警察局大園分局分局長

96、台中市政府警察局烏日分局分局長張則誠調任台中市政府警察局第三分局分局長

97、台中市政府警察局東勢分局分局長楊川調任台中市政府警察局烏日分局分局長

98、台中市政府警察局和平分局分局長吳銘淵調任台中市政府警察局東勢分局分局長

99、台東縣警察局副局長吳燕山調任台中市政府警察局和平分局分局長

100、台中市政府警察局太平分局分局長高誌良調任台中市政府警察局豐原分局分局長

101、台中市政府警察局保安警察大隊大隊長賈立民調任台中市政府警察局太平分局分局長

102、台南市政府警察局第三分局分局長許坤田調任台南市政府警察局第二分局分局長

103、台南市政府警察局善化分局分局長方國璽調任台南市政府警察局第三分局分局長

104、台南市政府警察局白河分局分局長朱信憲調任台南市政府警察局善化分局分局長

105、苗栗縣警察局副局長陳明宏調任台南市政府警察局白河分局分局長

106、台南市政府警察局新營分局分局長李名昌調任台南市政府警察局第五分局分局長

107、台南市政府警察局佳里分局分局長斯儀仙調任台南市政府警察局新營分局分局長

108、台南市政府警察局學甲分局分局長甘炎民調任台南市政府警察局佳里分局分局長

109、台南市政府警察局交通警察大隊大隊長翁誌宏調任台南市政府警察局學甲分局分局長

110、嘉義縣警察局副局長歐祖明調任台南市政府警察局新化分局分局長

111、高雄市政府警察局三民第一分局分局長郭俊廷調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長

112、高雄市政府警察局楠梓分局分局長古瑞麟調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長

113、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長劉安杰調任高雄市政府警察局楠梓分局分局長

114、台北市政府警察局大同分局分局長潘朝智調任新竹市警察局副局長

115、台南市政府警察局第五分局分局長梁仁輝調任苗栗縣警察局副局長

116、新北市政府警察局樹林分局分局長張明和調任嘉義市政府警察局副局長

117、高雄市政府警察局保安警察大隊大隊長林宏輝調任台東縣警察局副局長

118、桃園市政府警察局大園分局分局長郭森永調任宜蘭縣政府警察局副局長

119、台南市政府警察局玉井分局分局長楊青垂調任台南市政府警察局後勤科科長

120、高雄市政府警察局督察黃能清調任航空警察局高雄分局分局長

(中時 )