台灣醫療科技新創愛微科宣布獲得240萬美金(新台幣7300萬)Pre-A延伸投資，由前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、台表科(6278)持續跟投，並新加入醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。同時，愛微科也與宣明智創辦的兩岸醫療平台互貴興業成為策略夥伴，加速在大陸的醫療取證與市場拓展。

愛微科去年曾獲得100萬美金投資，並陸續取得歐盟CE、台灣TFDA、泰國的醫療認證，並申請新加坡醫療認證中，不到一年時間獲得多位投資人加碼。新投資將用於愛微科明星產品智慧體溫貼片添寶Temp Pal的跨國推廣，加速在美國與大陸市場的醫療認證與市場拓展。

添寶Temp Pal在今年的新冠肺癌疫情防治中扮演重要角色。由於可遠端連續監測體溫，可用於醫院體溫監控與居家管理用途，因此不但導入台灣的振興醫院、秀傳醫院，也成功打入國際市場，如日本醫院試驗計畫、泰國最大私人醫院、愛爾蘭的Cork University Hospital。

愛微科推出的智慧體溫貼片添寶Temp Pal，是世界上最小的連網智慧體溫貼片，可提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。在醫療院所、月子中心與長照機構等場域，添寶Temp Pal一對多的群組監控技術，不但可以降低醫療人員的看護時間成本，更在疫情威脅下，減少人員接觸及感染風險，透過遠距體溫量測技術，打入遠距照護領域。

(時報資訊)