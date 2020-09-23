在美股收高拉抬下，台股今開高12700點曇花一現，隨即在開盤15分鐘後遭賣單調節壓力，指數翻黑，甚至一度跌破季線、最低觸抵12548點，終場指數收跌61.63點、報在12583.88點、成交量為1730.7億元，日K連3黑，驚險守住季線。

蘋果三大指標股今表現平平，台積電(2330)小跌震盪，收在433.5元、跌幅0.8%，股王大立光(3008)、鴻海(2317)多在平盤附近狹幅震盪，蘋概三王行情熄火。

IC設計族群今為盤中亮點，指標股聯發科(2454)開高走揚，漲幅約2%，股價最高達619元，站穩5日線，在聯發科的反攻號角響起下，同屬家族的晶心科(6533)盤中一度漲停，股價衝上161元，譜瑞-KY(4966)大漲逾4.5%，力旺(3529)、創意(3443)也走揚逾3%，世芯-KY(3661)漲幅也逾2.5%，原相(3227)、瑞昱(2379)等也同步走揚。

太陽能族群今在尾盤更是大獲資金追捧，國碩(2406)、元晶(6443)、達能(3686)、聯合再生(3576)全數收在漲停。

八大類股跌多漲少，傳產股中航運、水泥、塑化、營建等相對弱勢，金融股今類股更是呈現一片黑，成為指數主要壓盤力道，華南金(2880)、開發金(2883)、兆豐金(2886)、新光金(2888)、國票金(2889)、第一金(2892)等跌幅均逾1%。

分析師表示，目前市場持續關注美國Fed主席Powell與財長Mnuchin的國會聽證內容，同時也留意美國國會新一輪經濟刺激方案進度、英國無協議脫歐風險上升、大陸與週邊國家衝突升溫等問題，台股持續面臨回測季線支撐區風險，加上量能疲乏，盤面呈現各類股輪流作頭、利多消息不漲的態勢，應提防台股補跌空間，建議可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

(時報資訊)