基隆市中山區西定市場電梯23日啟用，市長林右昌和里民一同搭乘。（陳彩玲攝）

基隆市中山區西定市場大樓是許多長輩、小孩經常進出場所，使用率相當高，從爭取至完工花了26年時間，23日舉行啟用儀式，1歲嬰兒到百歲人瑞都前來共襄盛舉，市長林右昌表示，市場是老舊建築，為符合新法規定耗費許多時間，未來里民有需要會盡全力克服。

西定市場1990年成立，位在西定路中心，一樓是西定市場、二樓是親子館及托嬰中心、三樓是圖書館及西定里活動中心，每天的使用率非常高，但沒有電梯及無障礙通道，造成許多里民不便，在中山區公所與市府都發處、產發處、社會處、民政處等單位協商下，決定增設電梯。

西定市場電梯增設從爭取到施工耗費了26年時間，林右昌表示，市場是老舊建築，要做外掛式電梯，相關雜照、使用執照必須做檢討，還涉及水土保持等，碰到許多法令上的困難，所幸逐一克服「基地法規檢討」與「建管雜照取得」等技術問題，讓工程在計畫內完成，以後殘障人士、老弱婦孺都能搭乘電梯通行，相當方便。

林右昌說，有關老舊公有建築只要里民有需要，市府會盡全力克服，讓大家有更好的空間使用；中山區公所表示，西定市場是老舊公有市場第三個增建電梯的市場，可通達地上3層及地下1層樓，工程經費411萬元，先前調和市場、祥豐市場已經逐一完成增設。

(中時 )