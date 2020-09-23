為了「御萱園以茶會友」，連靜雯特別擔任一日店長親自向消費者推薦。（馮惠宜攝）

告別酷熱夏季，手搖飲業仍殺聲震天，有「台劇女王」之稱的連靜雯跨足茶飲界，和友人一起在台中草悟道商圈創立「御萱園飲茶會友」手搖飲店，除擔任一日店長，強力推薦招牌商品「冰滴茶」，御萱園執行長留宜君指出，有明星拉抬，加上訴求採用茶園直送茶葉，臨近上班族又多，該店可日賣三百杯茶飲。

留宜君說，她本身就愛喝手搖飲，在自己也追求健康的趨使下，決定自創品牌，過去曾在國道三號南投服務區喝了南投鹿谷「林吉園」的茶飲後，認為這款好茶應該分享給更多人，在與連靜雯商討後，決定合資並採用與「林吉園」相同等級的茶葉，另創新品牌 「御萱園飲茶會友」，進軍台灣手搖茶飲的發源地台中市。

留宜君強調，他在尋找門市地點時，發現草悟道商圈在靠近NOVA資訊廣場英才路這個路段只有一家85度C咖啡，而且會逛NOVA資訊廣場者大都是3C產品的愛好者，消費者年齡層相對年輕，將茶飲店門市設在這裡，絕對會有商機。

「御萱園」的產品分成四大類，招牌商品是限量冰滴茶，共有三種，分別是高山一分清香茶、炭焙五分烏龍茶及陳年九分烏龍茶。業者表示，每次置入80公克的茶葉，在最上方灌入飲用水及冰塊，保持一定的低溫，冰水以每2秒1滴的速度滴入茶葉置放區，再流往最下層的茶壺內。

以高山一分清香茶為例，3~4小時才能滴出1200~1500CC的冰滴茶，每杯冰滴茶700CC，所以一整天下來，冰滴茶大約只能產出20~30杯，消費者如果來晚了，可能就喝不到。

(中時 )