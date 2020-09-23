台灣農產嘉年華網購加碼，滿額就送回饋金，台南市上架超過千項農產品。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣農產嘉年華網購加碼，滿額就送回饋金，台南市上架超過千項農產品。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台灣農產嘉年華網購加碼，滿額就送回饋金，台南市上架超過千項農產品。（台南市政府農業局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府加強農產經濟和行銷，去年開始與PCHOME購物中心、MOMO購物網、YAHOO購物中心、FriDay購物、東森購物、愛上新鮮、好買市集等7大網路電商平台合作，建置「台南農產網路特賣專區」，今年還加碼上架超過千項農產品，消費滿500元就送100元回饋金，活動頗受好評，將延長到12月31日。

南市府去年與7大網路電商平台合作，銷售農特產品，短短1個月內就有446萬元銷售成績，今年除了繼續保留「台南農產網路特賣專區」外，另外再加入國內60家電商平台共同舉辦的「台灣農產嘉年華plus-滿500送100」網購活動，創造商機。

台南市農業局指出，南市千餘項農特產各有溯源、產銷履歷、有機或CAS認證等，為回饋消費者，從原本購買滿500元以上送50元回饋金，升級到滿500元以上送100元回饋金，滿2500元以上回饋金增加到500元。

這些熱銷的農特產品包括將軍蘆筍茶包、善化芝麻組、白河蓮子米香、麻豆蜂蜜柚子茶、官田菱角茶、六甲台南16號越光米、台南虱目魚肚等產品；每週四晚上8點還有不同特色的直播主推出好康商品、玩拉霸送網購熱銷商品、留言互動抽獎等。

(中時 )