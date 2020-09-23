晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音23日出席台灣國際半導體展時表示，台積電是否赴高雄設廠，未來有機會，但短期無此規劃。基於員工要安居樂業的訴求，台積電2奈米及以後先進製程的晶圓廠投資仍會以北部為主。

台積電總裁魏哲家先前回應台積電是否赴高雄投資設廠一事，表示對台積電來說，全台灣都是可以投資的地區，台積電深耕台灣，不排除到高雄投資。不過，市場因此誤解台積電短期內就有赴高雄投資設立新晶圓廠計畫。而劉德音23日澄清短期無此規劃。

(工商 )