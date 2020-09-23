台積電不去高雄 董事長：短期內北部為主 14:452020/09/23 工商 涂志豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音23日出席台灣國際半導體展時表示，台積電是否赴高雄設廠，未來有機會，但短期無此規劃。基於員工要安居樂業的訴求，台積電2奈米及以後先進製程的晶圓廠投資仍會以北部為主。 台積電總裁魏哲家先前回應台積電是否赴高雄投資設廠一事，表示對台積電來說，全台灣都是可以投資的地區，台積電深耕台灣，不排除到高雄投資。不過，市場因此誤解台積電短期內就有赴高雄投資設立新晶圓廠計畫。而劉德音23日澄清短期無此規劃。 (工商 ) #台積電 #高雄 #北部 #劉德音 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際債券市場火熱 全年發行挑戰600億美元 10:462020/09/23 財經 台股挫百點 證期局點三因素 04:102020/09/23 金融．稅務 蔡英文：盼洽簽台歐投資協議 04:102020/09/23 財經要聞 海英俊：併購是投資歐盟最快方式 04:102020/09/23 財經要聞 半導體產值 台擁抱3兆元 04:102020/09/23 財經要聞 金麗拚業績 明年啟動電商 04:102020/09/23 證券．權證 低價電子股領漲 台股加權指數站在紅盤之上 09:212020/09/23 財經 《店頭市場》創新高 今年債市發行量可望突破3兆元 12:502020/09/23 財經 外資偏空 台指期失神 04:102020/09/23 證券．權證 《台北股市》3逆風干擾台股 基本面對力抗空方 07:442020/09/23 財經 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 就是不甩川普 梅克爾表態不禁華為 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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