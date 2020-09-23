中央流行疫情指揮中心今(23)日表示，有關8月17日公布國內第485例新冠肺炎確診個案，因該案無症狀並於居家檢疫期間，被彰化衛生局通知前往醫院採檢，未遵循指揮中心公費採檢規範，且居檢者於檢疫期間外出採檢，恐造成防疫風險，全案經指揮中心行政組廉政小組調查，已提出報告。指揮官陳時中說，彰化衛生局雖被認定有違法，但無罰則，不過縣府可依公務員服務法等相關法令進行處分。

指揮中心指出，依據廉政小組調查，彰化縣衛生局共有兩項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出。經研析認為已違反傳染病防治法第5條第1項第2款第1目、第2目及第17條第1項規定。

指揮中心表示，現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定。若地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限之作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。

彰化縣衛生局違反指揮中心防治政策、處置或措施，另涉有公務員違法或怠於執行職務之失職行為，應由彰化縣政府依其具體情節循公務員服務法、考績法及懲戒法等規定辦理。

對於為何彰化縣政府違反兩政策，卻沒有罰則，陳時中表示，法制組回應，相關法規確實沒有相關罰則，但他強調，地方政府對於督導的相關行政，還是可以有相關處分。

(中時 )