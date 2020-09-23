國民黨立委陳玉珍，問政風格剽悍犀利，上回藍軍佔領立法院主席台更堅持到最後一刻，獲封「國民黨女戰神」，堅毅的身影讓民眾留下深刻印象。其實台大中文系畢業的她，自幼熱衷文學，不僅文學素養深厚更喜愛吟詩作對。國中學妹陳妙玲爆料，當年的陳玉珍在學成績、校刊投稿與各項比賽皆名列前茅，成師長、學弟妹心中的典範；國二時，更愛在校內背誦著〈木蘭辭〉。

陳玉珍在臉書粉絲專頁轉發《金門日報》21日報導〈木蘭辭〉一文，感性表示：「閱讀《金門日報》，看到妙玲學妹描述玉珍學生時代與之互動情懷，往事歷歷在目，玉珍從政初衷，不曾或忘！」

陳妙玲〈木蘭辭〉全文如下：

我記得穿著藍色百褶裙、白色上衣，就讀「延長義教，我校首辦，莘莘學子，獲益良多」的金城國中，青春無邪、年華正好的我們。

畢業自城廂兩所不同的小學，而且又隔了一屆，我們居然有緣比鄰教室，朝夕見面。校園中的妳，出類拔萃。投稿學生園地，屢屢見報；參加作文、演講比賽，總是名列前茅；參加全縣獨唱比賽，一鳴驚人……。更不用說妳在課業上的表現，往往得到師長稱許，學弟妹欽羨。

有個畫面深植腦海，那時妳國二，我國一。有一次下課，也許是興之所至，抑或是事先約定好，妳就在教室外面走廊上，當著國三學姐瑤哥的面前，自信、流暢地背誦著〈木蘭辭〉：「唧唧復唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼聲，唯聞女嘆息。問女何所思？問女何所憶？女亦無所思，女亦無所憶。……」我記得妳當時的神情與風采，當下決定，等我國二上到〈木蘭辭〉這一課的時候，也要一字不漏地背完全篇的〈木蘭辭〉給學姐妳聽。

我記得穿著卡其制服，就讀「青年英雋，立志金中……肩起時代使命，不畏艱難任重」，每天被教課書、補充講義、課外活動淹沒的我們。妳延續國中時的活耀、毫不掩飾妳的鋒芒。妳代表學校參與作文、演講、獨唱……各項比賽，頒獎台上，總是看得到妳領獎的身影。

有幾次，妳有感而發，與我分享十七年蟬的生命故事：「蟬的幼蟲通常在泥土中待四到五年，有些甚至長達十七年，這段時間牠們飽受黑暗，等到牠們真正從樹上蛻皮後，牠們的壽命大概只剩下一到兩個月的時間了。即便如此，牠們依然在有限的生命中放聲歌唱。牠們在泥土中漫長的等待終於換來這短暫的燦爛。」

我知道妳懷著雄心壯志，不獨為自己，也為家鄉父老，還為了一份浪漫情懷，妳一步一步朝著妳的台大夢穩健而勇敢地前進。

1991年夏天，妳果然如願以償，擠入台大窄門，躋身為漫步椰林大道的新鮮人。隔年秋天開學後，我到台大找妳，只見妳在繁重的課業之外，依然選擇了社團--國標舞社。我在偌大的體育館看妳，「Quick quick slow,quick quick slow……」專心一意練習著國標舞步。一如妳對待學業般的認真。不知道怎麼聊到對金門的使命感？妳說，「金門最迫切需要的是醫院跟報社！」儘管熬夜苦讀、三餐飲食不正常導致胃痛，儘管神情疲憊，年輕氣盛的妳，說起金門大夢，眼神依然帶著光芒帶著滿滿信心與希望。

後來，妳負笈異國，我們不再有交集。及至妳學成歸來，再有妳的消息，是來自島鄉，一則又一則的地方新聞報導。

這麼多年來，我常常想起，那個清湯掛麵，在南門海邊校園，認真背誦〈木蘭辭〉的妳；那個感性說起十七年蟬、理性說著金門完善醫療環境大夢的妳。

我不記得，國二時的我，是否在妳面前背了完整的〈木蘭辭〉？

「雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離。

兩兔傍地走，安能辨我是雄雌？」

我只知道，最樸真的妳，依然在我心裡。

(中時新聞網)