今年3月，國民黨總統、立委雙輸，氣勢跌落谷底之際，江啟臣以7成得票率，成為國民黨最年輕的黨主席，反射出黨內渴望青壯化、改革化。然而，明年黨主席選舉，資深媒體人韋安點出三件事，並認為只要江啟臣不犯什麼低級和無法彌補的大錯，明年連任應該沒問題。

韋安在臉書撰寫「江啟臣安啦！」一文，他指出，江啟臣上任以來，從路線調整、改革、幾場選舉，都是風風雨雨。前陣子，黨內「倒江」還鬧很大，但三件事，讓江啟臣安啦。

首先，侯友宜挺江，因為江啟臣不會圖謀2024。只要公平公正辦理初選，侯就會鐵定代表國民黨出戰。二、朱立倫是想選主席，可是有合理和正當性問題。藍營大敗之後的各種難題，江一一面對，朱接著「撿便宜」，說的過去嗎？三、韓國瑜可能想選主席，不過韓粉不一定能轉化成有效的黨員票。黨內懼韓的大佬，都會支持江，韓想選也不一定選得上。此外，他說江不會為難，韓推代理人選縣市長的願望。

韋安認為，江啟臣是弱勢黨主席，能力欠磨練，不過他給中生代表現空間。江啟臣身邊還有個出錢、出力又圓融與人為善的秘書長李乾龍。加上黨內各方的權力平衡考量，使江現在成為藍營權力結構中的「隱性」共主。「只要江不犯什麼低級和無法彌補的大錯，明年選黨主席，連任應該沒問題」。

(中時新聞網)