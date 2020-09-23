國民黨主席江啟臣下午在國民黨中常會致詞，嚴正譴責共軍連日大舉實戰化演練，並強調兩岸沒有兵戎相見的空間，戰爭爆發兩岸都是輸家；期望兩岸的執政黨儘速開啟對話，減少不必要的軍事演練，降低擦槍走火的風險，更要避免台海成為強權較勁的戰場。

江啟臣指出，共軍近日在台灣海峽強勢進行實戰化演練，軍機連續數日大舉侵擾，挑釁意味十足，中共外交部前天更直接宣稱「不存在所謂海峽中線」，挑戰台灣人民的安全防線。我們嚴正譴責共軍作為，更呼籲中共當局收斂，不要再破壞已經危如累卵的和平現狀，不要用躁進的軍事行動，傷害兩岸多年來累積的善意。

江啟臣說，我們的上一代，大多見證過戰爭的殘酷，有幸在和平中成長生活的我們，更有責任延續難能可貴的和平，讓我們的下一代擁有比我們更好的環境。國民黨雖然身為在野黨，但仍願意為台海和平繼續努力。

江啟臣表示，兩岸沒有兵戎相見的空間，戰爭爆發兩岸都是輸家。我們期望兩岸的執政黨，儘速開啟對話，減少不必要的軍事演練，降低擦槍走火的風險，更要避免台海成為強權較勁的戰場。

(中時 )