味全龍代領隊任中傑今（23）日在加盟儀式中略顯激動，他表示，一生樹立兩道中職障礙，第一是擔任興與牛隊領隊期間，於2002年選秀簽下狀元「阿甘」蔡仲南，簽約金600萬元至今仍是「阿甘障礙」。

味全龍代領隊任中傑。（資料照／鄧心瑜攝）

任中傑又說，另一道障礙就是如今的王維中，其合約長達5.3年、總值208萬美元，換算超過新台幣6000萬元，超越中信兄弟林智勝的新台幣4500萬元，締造中職最高總值合約紀錄。

一輩子樹立「阿甘障礙」、「阿中障礙」讓任中傑相當自豪，連致詞時都不自覺神情激昂，語調也比平常說話時略高。

(中時 )