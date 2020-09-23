中職》一生樹立兩道障礙 任中傑：備感榮幸 14:302020/09/23 中時 廖德修 、 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 味全龍代領隊任中傑（左1）表示，一生總共為中職樹立兩道障礙。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 味全龍代領隊任中傑今（23）日在加盟儀式中略顯激動，他表示，一生樹立兩道中職障礙，第一是擔任興與牛隊領隊期間，於2002年選秀簽下狀元「阿甘」蔡仲南，簽約金600萬元至今仍是「阿甘障礙」。 味全龍代領隊任中傑。（資料照／鄧心瑜攝） 任中傑又說，另一道障礙就是如今的王維中，其合約長達5.3年、總值208萬美元，換算超過新台幣6000萬元，超越中信兄弟林智勝的新台幣4500萬元，締造中職最高總值合約紀錄。 一輩子樹立「阿甘障礙」、「阿中障礙」讓任中傑相當自豪，連致詞時都不自覺神情激昂，語調也比平常說話時略高。 合約總值逾6000萬 王維中破中職紀錄披龍袍 (中時 ) #阿甘障礙 #任中傑 #王維中 #味全龍 #興農牛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中職》獅猿再戰 曼恩尋求中職首勝 10:042020/09/23 體育 中職》江國豪、黃恩賜先發對決 搶第9勝 10:262020/09/23 體育 新聞透視》擦掉中線 兩岸將永無寧日 04:102020/09/23 政治要聞 閱讀中研 享療癒系開闊山景 04:102020/09/23 產業特刊 黃敬平請辭藍中常委生效 林金結下午遞補就職 11:272020/09/23 政治 全國技能競賽》基隆武崙國中奪冠、正濱國中收下季軍 03:132020/09/23 生活 王淨再合作王柏傑舊愛相見不尷尬 04:102020/09/23 娛樂新聞 王之道／陳時中貪權走鐘 07:452020/09/23 政治 中釉印尼廠暫停產 營運雪上加霜 04:102020/09/23 證券．權證 中市議會週六開議政風處何人出席 藍綠各持己見 11:062020/09/23 政治 體育熱門新聞 NBA》詹姆斯大三元無用 湖人不敵金塊無法聽牌 - 體育 合約總值逾6000萬 王維中破中職紀錄披龍袍 - 棒球 戴資穎代言智慧健身產品 教球迷羽球米字步 - 體育 中職》簽下大約 王維中發願：全力以赴 - 體育 2021萬金石馬拉松開放報名登記 只有1500參賽名額喔 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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