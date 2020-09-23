位於屏東車城的國立海洋生物博物館，在經營團隊海景公司對於生物飼育及魚類繁殖用心照料下，目前館內海洋生物種類多達550種以上，自行繁殖的海洋生物也佔了相當高的比例，飼育員扮演不可或缺的角色，有如小魚兒的保姆一樣。

屏東海生館共有三個展示館，各自有飼育後場來照護這些海洋生物，並孕育出許多新生命。由於復育工作十分細膩，包含溫度、週期，甚至過濾水中魚卵的程序都不得馬虎。因此，飼育員更是其中不可或缺的角色；除了日常飼育外，更必須充滿溫柔的心來對待每一個海洋新生命。為了讓民眾了解海生館平時照護工作，海生館也規劃了完整的後場參觀活動，讓入館民眾不僅可以認識前場展示缸的海洋生物，更可瞭解飼育人員如何照護這些脆弱又可愛的幼小生命，也進一步認識海洋保護海洋。

台灣水域館為屏東海生館首座建造完成的館所，完整介紹台灣水域生態。一般民眾對於台灣水域館印象最深刻的莫過於大洋池，一天三場的餵食解說更是遊客不會錯過的活動。每當飼育員下水餵食時，總會有大群的鯊魚及魟魚包圍著，當然還少不了金光閃閃的黃金鰺，以及海生館的館魚─燕魚；而這些每每讓現場遊客驚豔的魚類，其實也是海生館復育的眾多魚種之一。大洋池除了有寬達16公尺的展示窗，更是個水量高達一百萬加侖的大水缸，由於是展示離岸較遠的海域，因此展示許多大小差異極大的魚類。每當遊客走入台灣水域館後場，除了被大洋池的巨大缸體震懾，更驚訝於收卵復育工作的細膩。

台灣水域館大洋池屬於魚類混養的展示缸，魚種產卵期間也不盡相同，因此包含時間、水溫、過濾程序都會影響收卵成效。海生館魚兒產卵期間多在4到8月，飼育員約莫1到1個半月的週期會進行一次收卵。特別的是，夏季期間水溫稍高時會收到較多魚卵，冬季水溫低時則較少。生物飼育員收卵的位置是在大洋池的溢流孔處，除了魚卵外，也會有包含油沫等雜質，這時就需要考驗飼育員細膩功夫的過濾程序。首先，為了先將油沫及魚卵分離，飼育員會以清水沖洗收卵用濾網，且不能用手觸碰以免破壞魚卵；再用小碗輕輕撈起被沖至水桶中的魚卵，放入第一層濾網中讓油沫及魚卵分離。接著再利用更細的篩網進行第二層的過濾。收集完的魚卵後會放至專屬魚苗孵化桶中，這也是館內孵化魚兒的第一個家；後續飼育員會再隨著魚兒體型大小更換缸體。而餵食的生物也會隨著魚兒大小有所變化，剛出生的小魚會餵食稱做「輪蟲」的浮游生物；再大一些則會餵食橈腳類的浮游生物。

屏東海生館經營團隊海景公司生物部表示，由孵出卵的受精時間不一定，基本上大概6至24小時都會有小魚孵出來，但並非一孵出的小魚就可以馬上餵食，因為還會有卵黃囊在小魚的體內提供養份，大概孵出一至兩天左右才會開始吃飯。大洋池收到的魚卵多為黃金鰺以及燕魚，孵化率可高達八成左右，但若在大自然環境中，由於環境因素變化影響較大，加上天敵也多，孵化率頂多1到2成。

海生館飼育員從親自收卵到照護魚兒長大，就像是這些魚寶寶的保母一般，必須充滿愛心與細心，陪著牠們每一個時期。為了讓民眾也可以感受這份關愛之情，近距離瞭解海生館魚類的照護和繁殖復育，甚至親手餵食海生館的魚兒們，屏東海生館「魚你同行」後場參觀活動每日限量開放讓民眾報名參加，更進一步地瞭解豐富的海洋生物知識。除此之外，若想親眼見到大洋池魚寶寶的繁殖過程，可以報名夜宿海生館活動-台灣水域館區及世界水域館的海藻森林、鯊魚、極地水域區，就能親自前往台灣水域館的後場一探究竟囉！

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