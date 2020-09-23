藝人「小鬼」黃鴻升在正強壯的36歲猝逝，讓外界感到驚訝與不捨，也見識到生命的無常，腦神經內科醫師林志豪，近日也在節目上分享一個案例，一名青春正盛的25歲男性，床戰過程中竟突然吼了一聲後倒下，攤在女友身上陷入昏迷。

因「炒飯」太過激烈導致昏厥甚至瞬間死亡，被稱為「性猝死」，也就是俗稱的「馬上風」，而這樣的情況多出現在年齡稍長的人身上，年輕人很少會這樣，腦神經內科醫師林志豪近來作客《醫師好辣》節目，卻表示有名年僅25歲的年輕男性昏迷送醫，女友還原事發經過，表示正跟男友享受魚水之歡，男方途中突然嘶吼了一聲，就倒下失去意識。

女友怎麼都叫不醒男方，以為他是「馬上風」，可能有生命危險，嚇得趕緊求救將他送醫，到院後男方意識雖恢復但仍不太清醒，且有嘴歪眼斜的情況，甚至一側的手腳無力，醫師看症狀像中風，立刻安排了腦部檢查，發現確實有小中風的情況，但納悶才25歲的年輕人，如沒有遺傳病史或壞習慣，怎可能如此？

林醫師進一步幫男子做腦血管攝影檢查，赫見「血管像香腸一樣『一節一節』」，表示健康的人應該是血液順暢流動，男子這情況「代表血管在痙攣」，該男子因為小中風症狀輕微，不久後狀況回穩，他才告訴醫生，這一個月以來「炒飯」時，經常感到劇烈頭痛，以為是平時晚上會喝點酒所致，沒放心上，沒想到險些釀成悲劇。

林醫師提醒，如果劇烈運動時，突然感到爆炸性的劇烈頭痛，就必須提高警覺，因為很可能是血管出狀況，「包括血管痙攣、血管剝離或者是一些動脈瘤等問題」，一定要盡早就醫安排檢查，否則有很大可能性會猝死。

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(中時新聞網)