對於國民黨考紀會官方粉絲團在回應網友提問時，回嗆網友「你很急著去AIT下跪吃瘦肉精美豬嗎」，以及藍委吳斯懷在臉書提到「我雖站不起來，但看到美國爸爸的善意也跪不下去」等言論，江啟臣今天表示，應先了解發言時是否有情緒因素，比如被譏被嗆，對國民黨而言，從二次大戰結束到冷戰，立場都是親美，但親美不代表要犧牲台灣的利益，親美與愛台之間，他會選擇愛台優先。

江啟臣說，因此要讓美方知道台灣民眾反對萊豬的民意，就算台美要進一步談判雙方自由貿易協定，也有許多民眾認為不該拿健康換取經貿協定，但這並不是反美，因為民主國家本來就可溝通，國民黨絕對是正面向AIT溝通，目前還在另找時間會晤，而黨中央平常也有和AIT互動。

江啟臣指出，台灣民主社會有很多不同多元意見，國民黨內部也有，且國民黨非一言堂，黨籍立委也有所服務的選民，即便發言內容與黨中央立場有偏差，也會再做溝通。

(中時 )