業者表示，因多家TDI裝置計畫歲修，整體供應面呈現偏緊狀態，推助生產商相繼提高報價，且市場充斥漲價氣氛，其中本周中國CFR報價來到每噸2200美元，單周大漲逾15%，東南亞地區TDI也漲至2400-2600美元/噸左右。

另外，中國市場貨源供應也趨緊，上海巴斯夫9月份掛牌價格調漲4000人民幣/噸，報價為22000人民幣/噸(桶裝)；另外，上海科思創也漲至19600元/噸，目前德國30萬噸/年裝置停車檢修中，預計持續30-35天至10月初重啟。(商品行情網)

(時報資訊)