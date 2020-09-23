《商情》供應緊張 TDI報價單周漲逾15％ 14:322020/09/23 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 業者表示，因多家TDI裝置計畫歲修，整體供應面呈現偏緊狀態，推助生產商相繼提高報價，且市場充斥漲價氣氛，其中本周中國CFR報價來到每噸2200美元，單周大漲逾15%，東南亞地區TDI也漲至2400-2600美元/噸左右。 另外，中國市場貨源供應也趨緊，上海巴斯夫9月份掛牌價格調漲4000人民幣/噸，報價為22000人民幣/噸(桶裝)；另外，上海科思創也漲至19600元/噸，目前德國30萬噸/年裝置停車檢修中，預計持續30-35天至10月初重啟。(商品行情網) (時報資訊) #供應 #TDI #漲至 #人民幣 #緊張 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 就是不甩川普 梅克爾表態不禁華為 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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