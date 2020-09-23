「2020科技論壇」今(23)日登場，以「5G×AI生活新境界」為主軸，中華電(2412)總經理郭水義以「5G×AI 新紀元來了」為題發表演講。他表示5G為平台、AI是引擎，將會帶來給人們食、衣、住、行、育、樂等生活各面向的改變，但光靠中華電一己之力是不夠的，未來將考慮以參股、結盟或者併購等合作模式策略整合，積極進行垂直整合，創造產業價值。

郭水義認為，以往每隔10年就會發生一波行動通訊世代的變革，從一開始2G、3G、4G的技術也多元，到現在5G統一規格化，在規格一致基礎下，將創造萬物聯網，而AI新科技則可望帶動智慧產業發展。

郭水義表示，5G的三大特性是高速度、低延遲、大連結，加上AI技術會讓智慧應用無限想像，智慧應用包含人臉辨識、車牌辨識、車聯網、智慧交通、智慧工廠及智慧農業等，會帶來給人們食、衣、住、行、育、樂等生活各面向的改變。

郭水義也點出，5G將改變食、衣、住、行、育、樂等生活各面向的改變，但預估會從「樂」先行，以中華電來說，打造包含Hami Video、多視角轉播、雲端遊戲、無損音樂、虛擬演唱會，打造虛擬演唱會，透過4K VR360能獲得沉浸式的體驗，如同參加演唱會就坐在第一排，他也說到，現在中華電提供的5G服務，是5G加上4G的疊加服務，有5G網路的地方可以使用5G，中華電也會加速建設，讓4G網路做後盾。

迎接5G時代，郭水義強調，5G為平台、AI是引擎，可創造社會、國家、產業跟人民的價值，但光靠電信業很難以滿足市場需求，未來成功關鍵是打造垂直場域軟硬結合，中華電擬定廣結盟策略，廣納夥伴、軟硬結合垂直整合，未來將以參股、結盟或者是併購等等都是未來考慮的合作模式重點，必須透過要跨業整合，以壯大產業規模。

(時報資訊)