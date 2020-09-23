台東1名退休警察，今年2月到藥房偷2瓶感冒液，被台東地檢署提起公訴，但台東地院法官體諒他患有失智症，判決免刑。

據判決書指出，莊姓男子在2月15日騎機車到藥局想買感冒藥水，見藥局老闆在門外坐著休息，店裡無人看管，就擅自竊取藥局櫃台抽屜內的感冒液2瓶，事後藥局鄰居見狀，就詢問莊男是否有付款，莊避而不答，鄰居於是報警處理。

舉報鄰居是莊多年好友，在警方詢問時也說，莊原來是警察，退休後年紀漸大且罹患失智症，經常恍神，也會一直講重複的話，目前靠退休俸及其妻子工作收入養家。

此外，莊男供稱：「我之前跟藥局老闆買藥水時，他都會再另外送我幾瓶，我就沒跟他說，直接從抽屜拿了兩瓶」「有拿2罐，要給他100塊，他不拿，我每天都跟他買」。

法院依據醫院病歷，莊有智能退化、記憶滅失、判斷思考障礙，金錢處理異樣，不時偷錢借錢買樂透或菸等現象，進而確認莊患有失智症伴有行為障礙，且市價20元的感冒藥水2瓶，都已還給藥局，情節輕微，因此免除其刑。

(中時 )