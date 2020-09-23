國民黨主席江啟臣上午率人把反對瘦肉精豬肉入台公投第一階段連署書送到中選會，他下午在中常會致詞指出，反對瘦肉精豬肉不是藍綠惡鬥，而是超越黨派的民生議題，呼籲所有關心食安的人民團體，在其他議題可以繼續批判、反對國民黨，但在瘦肉精豬肉議題上，我們需要站在一起，用實際的行動，讓完全執政的民進黨知道，我們反對有食安風險的肉品進來台灣。

江啟臣說，今天上午他與黨團總召林為洲、也是政策會執行長，分別以「公投綁大選公投」以及「顧食安公投」的領銜人的身分，到中選會遞交第一階提案連署書。宣示兩項公投正式進入審查的程序。

他說，他要再次呼籲中選會依法行政，儘速審查兩項公投提案；也要提醒民進黨，不論是公投綁大選，或是瘦肉精豬肉零檢出兩項公投議題，都是民進黨過去的堅持與努力的目標，就算民進黨為了執政不願意繼續堅持理想，也不應該以行政程序阻撓國民黨繼續為直接民權奮鬥，繼續守護人民食安環境。

江啟臣說，公投綁大選，是讓人民自己決定直接民權的行使方式。顧食安公投，更是透過公投的方式，對外宣示國人對於食安的標準，讓爭執多年的瘦肉精議題交由全民決定。兩項公投都不是藍綠間競爭的議題，而是關係人民權益的議題，民進黨政府不應該將黑手伸入中選會，中選會更應該堅持獨立超然的角色，儘速依法審查，讓兩項公投成案。

他說，在公投審查期間，我們也將持續宣講，結合地方黨部、地方議會，以及民間團體的資源，用多元、有創意的方式繼續向民進黨政府反映人民反對含有萊克多巴胺豬肉進口的心聲。截至目前為止，包含消費者文教基金會、台灣農民組合協會、台灣農村陣線、屏東環保聯盟、彰化醫療界聯盟、綠農的家、人民監督雜碎聯盟等人民團體，已經召開記者會，主動發起反對瘦肉精豬肉入台連署，更加顯示反對瘦肉精豬肉，不是藍綠惡鬥，而是超越黨派的民生議題。

江啟臣強調，我們更要呼籲所有關心食安的人民團體，在其他議題上可以繼續批判國民黨，可以繼續反對國民黨，但是在瘦肉精豬肉這個議題上，我們需要站在一起，用實際的行動，讓完全執政的民進黨知道，我們不贊同！我們反對有食安風險的肉品進來台灣！

(中時 )