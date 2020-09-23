立委集體貪汙，立法院昨（22）日決議通過「許可羈押」，但傳出民進黨立委蔡易餘、陳明文對此感到相當不滿，甚至到立法院長游錫堃辦公室「理論」。對此，兩人澄清只是在「閒聊」，討論此案的處理方式，絕對沒有關說或護航的情形。
朝野立委蘇震清、廖國棟、陳超明涉收賄遭起訴，台北地院合議庭裁定繼續羈押，朝野立委在游錫堃召集下，昨日上午召開黨團協商，最後決議許可司法院續押3涉貪立委。
上午宣布結果後，傳出蔡易餘、陳明文下午馬上去找游錫堃「理論」，且現場氣氛火爆。陳明文今日受訪時表示，一個假新聞卻要他們不斷說明，只是就憲政慣例的角度在討論此案，基本上沒有談到個案，認為做法上有一點瑕疵，院際之間，司法權是否侵害到立法權，這必須大家進一步檢討。
蔡易餘則說，有滿多程序上的問題，司法院沒有用司法行政來發文這件事情，對立法院的尊重是不夠的。
(中時新聞網)
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