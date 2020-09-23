泰王迎娶新后

去年加冕登基的68歲泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）生活隨興，出手闊綽，情史豐富。雖然泰國遭受新冠肺炎侵襲，但他仍帶著20名嬪妃遠赴德國走避疫情。

由於他帶著大批人馬，長期僑居德國，出入高級飯店，花費引發高度關注。據長期追蹤泰國王室消息的英國記者馬歇爾（ Andrew MacGregor Marshall）獨家在臉書報導，從他取得的帳單推算，瓦吉拉隆功這些年在德國的花費可能已達數十億美元，也就是好幾百億台幣。

馬歇爾取得一張以7位泰國外交人員為名義，從2016年5月1日到9月30日在德國花費的帳單。他指出，當時瓦吉拉隆功還是王儲，尚未即位，但短短5個月內，開銷金額就達938,485歐元(近3,200萬台幣)。

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然而，這還不包括瓦吉拉隆功，隨行女眷和侍從隨員在德國的龐大花費。瓦吉拉隆功花錢向來不手軟，他和女眷在德國期間，入住慕尼黑機場（Munich Airport）的希爾頓飯店（Hilton Hotel），還有度假勝地加密希帕坦克欽（Garmisch-Partenkirchen）的聖內比遲大酒店（Grand Hotel Sonnenbichl）。

當然，這也不包括他的波音（Boeing）737私人專機和直升機隊費用。事實上，帳單上的金額不過是他在德國花費的冰山一角。自從2007年起，瓦吉拉隆功就長期居住德國，並以希爾頓飯店為家，而他為了部分幕僚，則租下五星級凱賓斯基（Kempinski）飯店的頂層。

據香港01先前報導，泰王帶著後宮佳麗遠赴德國，自稱是為了隔離，但卻日日開派對，甚至將酒店所住樓層改裝成泰國宮殿，更有一間給泰王與嬪妃共享魚水之歡的專用「歡樂室」。

而隨泰王前往德國的妃子，不但被授予等同少校的軍事頭銜，還擁有編號，從S001到S020，扮演成「性戰士」。她們還擁有「忠於國王美人」（Sirivajirabhakdi）的封號，大玩角色扮演遊戲。此外，已擁有４任妻子的泰王，如今更被傳出看上女兒的閨蜜，因為有人發現，她多次隨泰王出現在公務場合，受寵程度不言而喻。

(中時新聞網)