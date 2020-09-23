杭州菜式佐茶、品酒的用餐體驗，為台北亞都麗緻大飯店天香樓的特色之一，此次將搭餐飲品擴展至啤酒類，特與台灣在地精釀品牌《啤酒頭釀造》合作，打造獨具天香樓代表性的「鎮江精釀」，以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒（Dry Stout）為基底，結合杭州料理調味必備「陳年鎮江醋」，即日起限量販售，每瓶250元（330ml），並提供內用生啤酒選擇，每杯250元（330ml），10月31日前瓶裝與生啤皆享8折限時優惠（需另加1成服務費）。

經過主廚楊光宗細心解構天香樓菜色，獨家聯名開發的「鎮江精釀」，以陳年鎮江醋為基底，呼應天香樓料理，搭餐上更能呈現杭州美饌的風味。經典菜式龍井蝦仁，脆彈的蝦仁結合龍井茶香，沾點特調鎮江醋可嚐鮮甜的蝦仁風味；紅燒做法呈現的天香東坡佐三御品，紹興酒香搭配鎮江精釀的微酸，增添香氣並且解膩。

天香樓「鎮江精釀」為《啤酒頭釀造》專業釀酒師釀出的陳年鎮江醋啤酒，以愛爾蘭無甜味烈性黑啤酒為基底，深色麥芽具濃厚烘烤氣味，陳年鎮江醋溫潤微酸自帶尾韻，與啤酒花的苦香呈現完美平衡。鎮江醋屬調味醬料，釀為啤酒後在搭餐上與杭州料理皆具備多元性與包容力。台北亞都麗緻大飯店表示，「此次推出品牌啤酒同樣聚焦杭州風味，將廣泛運用於杭饌的陳年鎮江醋製成天香樓代表啤酒，創意顛覆啤酒口味的想像」，並期望消費者更深入認識杭州菜與其多元面貌。

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(中時 )