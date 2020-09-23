立委蔣萬安當選立院衛環委員會召委，未來與衛福部長陳時中的對決將成為外界最關注的焦點，陳時中今天在指揮中心記者會中表示，這兩天就會啟程展開拜會，雖然立院內大家對政策有很多意見，但還是希望能透過溝通來解決問題。

(中時 )