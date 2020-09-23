蔣萬安當選衛環委員會召委 陳時中：這兩天就會展開拜會 14:402020/09/23 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委蔣萬安當選立院衛環委員會召委，未來與衛福部長陳時中的對決將成為外界最關注的焦點，陳時中今天在指揮中心記者會中表示，這兩天就會啟程展開拜會，雖然立院內大家對政策有很多意見，但還是希望能透過溝通來解決問題。 (中時 ) #蔣萬安 #衛環委員會 #召委 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 反美豬及公投綁大選連署書 江啟臣親送交至中選會 11:092020/09/23 政治 立法院經濟委員會召委選舉 賴瑞隆、楊瓊瓔當選 13:022020/09/23 政治 黃敬平請辭藍中常委生效 林金結下午遞補就職 11:272020/09/23 政治 立委經濟及財政委員會召委出爐 藍綠各別取得1席召委 10:042020/09/23 政治 一票蓋兩次起爭議 衛環召委選舉暫停 10:212020/09/23 政治 立法院召委選舉 經濟委員會邱臣遠投自己 09:192020/09/23 政治 立院委員會召委選舉不投綠 賴香伶：基於制衡平衡考量 10:502020/09/23 政治 蔣萬安強運中籤！反萊豬立院關鍵之戰 拿下衛環召委 10:502020/09/23 政治 民眾黨拚制衡 教育委員會挺藍拿下召委 10:532020/09/23 政治 召委選舉民眾黨不投綠 陳亭妃遺憾：藍白越來越扯不開 11:242020/09/23 政治 生活熱門新聞 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 柚子配6種藥一起吃恐致死 醫：24hr內都不行 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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