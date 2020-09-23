香港22日凌晨發生一起死亡車禍，一名35歲林姓男子，開著2020年新車要價港幣60萬元（約新台幣225萬元）的白色本田Type R跑車，送姚姓女友人返家，途中失控自撞路邊水泥路障，林男疑似沒有繫安全帶，拋出車外翻滾約10公尺，頭部重創而亡。

據香港《東網》報導，這起車禍發生在清晨5時左右，林男與姚女吃完宵夜後，開著掛有自訂車牌的白色本田Type R跑車，沿青沙公路往沙田方向行駛，打算送姚返回沙田住所。

不料，跑車駛至距離尖山隧道口約300公尺位置時，於一處右彎突然失控猛撼左邊石壆（水泥路障），繼而反彈到馬路中央，滑行約100公尺才停下來，而林男拋出車外滾至大約10公尺外倒臥地上，頭部重傷昏迷，送醫急救，仍於5時44分宣告不治；副駕姚女則頸部扭傷被困車內，消防救出後送醫。跑車則是車頭嚴重變形，前後保險桿全都噴飛，零件散落一地。

警方在出事跑車司機位置安全帶扣插，發現一個卡通公仔裝飾，俗稱「靜音扣」，安裝後汽車將不會發出警示聲，方便不想繫安全帶的人。不排除事發時林男沒繫安全帶，才會拋出車外。

據了解，林男為計程車司機，是家庭經濟支柱，與妻子育有3名年幼子女，但兩人分居中。林男驟逝，林妻經濟陷入困境，十分徬徨。

(中時新聞網)