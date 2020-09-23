美國軍事期刊系列報導提及美軍應重返台灣，在台灣駐軍。台南市長黃偉哲今出席中常會前受訪表示，在中亞國家等國家，對於美軍進駐事實上都有一些不同的想法，而「且龐大的美軍進駐經費也不是我們負擔的起」。

新一期美國陸軍「軍事評論雙月刊」就台海衝突時間軸、中國對台經濟戰、美軍重返台灣等面向分析。黃偉哲指出，這是美國軍方就軍事論軍事的說法，「最後美國川普總統會不會做這樣的政治決定，跟台灣接不接受這樣的好意，我覺得還是有很大的距離」。

他說，美軍駐台過去曾經因為中美防禦條約而有一定程度，但是現在這個都是隸屬，而且事實上，在中亞國家或是在歐洲國家、地中海國家，對於美軍進駐事實上都有一些不同的想法，「而且龐大美軍進駐的經費，也不是我們負擔的起」。

他表示，這個部分是可以討論的公共議題，但是在現在在台灣這邊討論還不是很多，也不成熟，對於美軍就軍事論軍事的說法，予以尊重。

(中時 )