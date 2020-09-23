電動車巨頭特斯拉在上海設置超級工廠(Gigafactory)，動土到投產僅花15個月，近期也有擴大對大陸投資計畫，但定價屢次修改，而且越改越便宜，讓舊車主覺得變冤大頭，常在網路酸其「割韭菜」，今日網傳特斯拉大中華區負責人朱曉彤甚為介意，內部禁止員工說「韭菜」，1次要罰10人民幣，公司餐廳也不准出現有韭菜食物，官方否認了禁吃韭菜說法。

「(割)韭菜」是源起大陸股市，因為韭菜只要根部還在，不管割幾次都會再長出來，因此在大戶或法人眼中，跟著股市漲勢進場的散戶就是韭菜，大戶在高點賣出坑殺散戶就是割韭菜，但跌深反彈中又會有新散戶進場，於是再次有韭菜生長，如此循環就不停發生。

後來此說法被衍伸到匯市、一般消費市場，過去2年特斯拉價格波動劇烈，先下手買新車總是吃虧，但每逢有新車仍然會有買家，因此被酸是割韭菜專業戶。

網傳朱曉彤很介意割韭菜標籤，有內部禁令，說到韭菜就要罰錢，而且累積沒有上限，上海超級工廠員工餐廳也不准賣韭菜盒子、水餃、包子。但據騰訊《一線》報導 ，特斯拉全球副總裁陶琳表示，公司食堂有賣韭菜餃子。

(中時新聞網)