內湖康寧路無照私人養護所昨(22日)下午4點半發生火警，3名老翁被火吞噬喪命，一度企圖想落跑遭逮的無良丁姓女負責人，今上午11點多依公共危險、過失致死罪移送士林地檢署複訊，警方查出，丁女有殺人未遂、侵占前科，丁婦辯稱，案發地打算當員工宿舍，卻遭3名死者家屬戳破，根本都不知道自己家人從佑呈養護中心被遷到非法養護所，檢方下午諭知以30萬元交保。

無照養護所惡火燒死3老人，丁姓女負責人30萬交保。(蔡雯如攝)

丁婦去年7月29日與房東簽約，承租案發康寧路1樓與地下室，每月支付租金2萬6000元，丁與林姓先生住在地下室，樓上則照顧劉姓、莊姓、陳姓3名老人，每月分別收取2萬3000元、1萬4000元、2萬3000元照顧費，最近半年，由丁將3名老翁自成功路搬遷至康寧路。

死者劉姓、莊姓2人長期臥病在床，分別是肝腎不好、失智，今早死亡的陳則是中風，行動不便，丁婦企圖誤導警方，聲稱陳、劉2人曾打架，暗指是陳引燃火災，但警方初判，起火點是一進門的空床，而陳睡在最角落的地方，初判不會點火後再回自己的床位。警方更依報案紀錄，該處不曾通報火警、糾紛打架，認為是丁婦推託之詞。

更離譜則是，劉姓死者同父異母的弟弟說，他還以為哥哥住在成功路的佑呈安養中心，看到新聞才知道哥哥被遷移到康寧路。

陳翁的女兒則說，9月13日剛到康寧路看父親，但丁卻告訴她，與佑呈安養中心拆夥，曾向社會局申請執照，卻遭到駁回，打算轉往北投設點區再次申請，暫時住在康寧路，不料過了9天就發生火警意外。

附近鄰居，丁婦搬來後只有她與林姓先生出入，屋內3名老人都關在裡面不曾外出，若有人想要進入查看，還被放狗咬人，並懷疑佑呈安養中心拆夥後，還有其他老人被安置在其他非法的處所，社會局現仍在清查當中。

(中時新聞網)