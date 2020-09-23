交通部旗下中華航空與陽明海運總經理出缺已分別長達16個月與7個月，目前職務都是由董事長兼任，由於海空運兩大企業年營業額達1,400到1,700億元，業界對於總經理長期出缺都覺得不可思議，交通部長林佳龍23日表示，華航正在做一些相關事業調整與人力精簡，陽明近期業績好轉，因應下一階段發展，正在評估需求，部內對人事調整一直有在做評估。

華航去年4月初原任董事長何煖軒因機師罷工案卸下董事長職務，由總經理謝世謙升任董事長並兼任總經理至今；陽明總經理林文博今年2月16日辭去總經理職務，當時交通部支持內升，向行政院呈報人選，傳出派駐歐洲的副總經理周財丁與派駐中國大陸的賈台興是熱門人選，但遲遲沒有核下。

外籍船公司在台董事長級人士指出，民營公司的董事長要負成敗得失以及法律責任，如公司不大，也多半兼任總經理。但華航及陽明規模都很大，應該要有總經理，才符合公司治理則。另董事長年紀漸長，其決斷力，活動力及執行力也會下降，需要有總經理輔助，以提高決策的嚴謹度，而董事長的經驗也需要傳承給接班人。

(工商 )