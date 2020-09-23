信紘科(6667)參加今年國際半導體展(2020 SEMICON Taiwan)，除了再次展現綠色製程解決方案的研發實力，並在今日「TechxPOT創新技術發表會」中，針對「半導體綠色製程趨勢及相應解決方案」的議題，分享信紘科於「製程特殊廢液」、「系統整合」、「製程機能水」三大領域完整的專業技術，以及公司多年來與客戶共同開發解決方案，協助客戶達到綠色製造，並爭取更多新客戶、新訂單合作機會。

信紘科此次在攤位設計上以公司理念「無限符號」作為主軸，呈現「Trustworthy、Surpassing、Valuable」研發與服務價值高度競爭優勢，信紘科每年投入營收約3％的研發費用持續開發核心技術，如氣液混和技術、製程廢液及廢水處理技術、功能性薄膜技術、奈米材料合成技術等，專利佈局包含47項國際新型/發明專利及14項認證，致力提供客戶有價值的客製化解決方案。

信紘科今年上半年整體營收中，綠色製程解決方案的營收比重自2018年度的5.56％拉升至11.57％，其中，「製程機能水」方面，信紘科於2019年推出的全新製程機能水設備也同時取得國際半導體大廠的Golden認證，由於現今半導體產業先進製程持續進步，使得晶圓線距更小的情況下，提高製程清洗效率顯得格外重要，過去清洗使用的習用化學藥品，易造成人體、環境負擔，信紘科透過自有的機能水設備與系統，提供高科技產業客戶在不改變既有製程的情況下，同時達到節能、化學品減量與取代等解決方案。

在「製程特殊廢液處理」方面，可將高科技產業製程中殘留的廢液體處理達到適當的廢棄物減量，減少約70～80％的廢棄物清運量、降低廢液中的COD(Chemical Oxygen Demand，化學需氧量)，亦可將危害物質包括有機溶劑中的雙氧水去除、降低有機溶劑中的含硫量，甚至可達到活化再利用，目前已取得多家半導體、面板廠等一線廠商合作的實績，信紘科將持續提供客戶一條龍式特殊廢液處理設備與服務，協助高科技產業客戶走向更高效與環保的綠色製程。

(時報資訊)