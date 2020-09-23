連鎖餐飲集團王品（2727）看準後疫情時代的宅經濟＋店經濟商機，由子公司萬鮮將旗下品牌餐食商品化，續原燒攜手全聯、Su/food攜手統一超後，後續包括聚、石二鍋、12MINI、青花驕、麻佬大亦將分別進軍全聯、好市多及萊爾富，拓展零售通路多方搶攻鮮食商機。

王品為強化供應鏈管理，2018年10月中成立子公司萬鮮，主要從事生鮮食品買賣，負責集團各品牌採購及食安檢測。為發掘集團第二成長曲線，萬鮮去年進一步活用資源，將既有品牌的熱門菜品或醬料商品化，攜手零售通路對外販售。

今年受新冠肺炎疫情影響，餐飲業營運遭逢來店用餐顧客驟減衝擊，但疫情帶動的「宅經濟」使超市通路成為少數逆勢成長的贏家，首季銷售總額年增達20％。市調機構預估，若無疫情攪局，台灣4大零售通路年銷售總額將可望突破4兆元。

萬鮮去年跨足禮盒市場，攜手超市龍頭全聯獨家銷售「原燒」中秋燒肉禮盒。此次由去年轉型訴求地中海健康飲食的Su/food接力，研發7款以黑米為主的營養餐盒，其中4款與超商龍頭統一超合作提供「外送店取」服務。

王品指出，Su/food推出的健康餐盒深受女性及上班族喜愛，推出後曾創下單日銷售300個紀錄。此次與統一超合作「名店就近買，就是i美食」，將4款餐盒提供「外送店取」服務，除可滿足消費者對熱食餐盒的需求，並讓品牌擁有更多服務據點、帶來更多新客。

王品表示，集團的多品牌優勢讓通路有更多元的品項選擇，且各品牌定位精準、客群定位明確，在通路行銷更能達到加乘效果。未來除了持續增家在全聯上架的品項，亦將擴大其他超商、超市的通路合作。

王品表示，旗下「聚」及「石二鍋」9月底將與全聯合作推出新品，「青花驕」麻辣鍋底10月於好市多上架。「12mini」則攜手萊爾富、預計11月推出2款聯名鮮食，去年收掉所有實體門市展開轉型的「麻佬大」，亦將在11月於全聯推出新品重磅回歸。

據王品財報揭露，萬鮮2019年營收5.55億元，營業利益505.8萬元、稅後淨利367.6萬元。今年首季受疫情影響而轉虧、但第二季即轉盈，合計2020年上半年虧損162.8萬元。王品5月亦對萬鮮增資，將實收資本額自6000萬元一舉推升至5億元。

(時報資訊)