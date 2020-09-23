因預期在新冠肺炎疫情期間，線上購物將吸引更多節日採購需求，沃爾瑪公司宣布將僱用2萬名季節性員工，在配送中心協助包裝與出貨網購商品。

這是該零售業巨頭這5年以來，首次宣布如此龐大的節日人力招募計畫。即使已經過了疫情引爆的購物熱潮，該公司仍將增加季節性工人。自3月以來，沃爾瑪所有美國商店與供應鏈已經僱用超過50萬名員工，以滿足對各種商品的需求。

過去幾年，沃爾瑪大多以增加現有員工工作時間的方式，來滿足激增的節日購物量，但今年情況特殊，最新的分析數據顯示，美國29個州與華盛頓特區的新冠肺炎新增確診病例每周平均增加5%以上，公衛官員擔心隨著氣溫下降，受到感染的人數可能增加。

此外，沃爾瑪加入其他同業的行列，亦宣布其黑色星期五特價活動期間將延伸至整個節日購物季，而非壓縮為一日活動。

許多公司正試圖將促銷活動延長數個月，以減少人群聚集，並刺激購物需求。家得寶（Home Depot）日前宣布其黑色星期五特價活動將持續近兩個月。Target則表示節日專屬交易將於10月起開跑。媒體報導，亞馬遜將於10月13日舉行被延期的「Prime Day」促銷活動。

根據顧問公司Deloitte的調查，今年的節日銷售額可能成長1%～1.5%，但實際情況仍將取決於高收入客群在豪華禮品上的支出，以及低收入家庭因失業或財務不確定性而縮手的支出。

(時報資訊)