日本首相菅義偉周三指出，希望年底前為一新的數位部會制定一基本政策，並且在明年對議會提交法案。

針對日本政府過時的行政機關加速推動數位化，一直是新任首相菅義偉重要訴求。而日本政府在今年已經將數位轉型列為主要政策，但轉變非常困難，部分由於行政官僚的垂直結構阻礙了將行政工作放在一共同平台上的努力。

菅義偉指出，需要從公部門和私部門吸取高度能力人士，並參與至一組織，引導整體社會邁向數位化。菅義偉希望加速討論，年底前制定基本政策，在國會下個會期提出必要的法案。

菅義偉先前曾承諾提出改革，克服數位困難。在新冠疫情而來政府對民眾發放現金之時，行政單位遭批評行動延遲。

IT改革擔當大臣平井卓也表示，首相已經指示為新設數位部會加速準備工作。日本研究所資深經濟學家Takuto Murase認為，日本需要透過數位化來提升潛在的成長率。

(時報資訊)