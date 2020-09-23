裕國冷凍(8905)今日召開股東會，公司派拿下6席普通董事、2席獨董，並將盡快召開董事會選出董事長。現任董事長楊育偉坦承，家族紛爭對以正派經營為己任的裕國形象當然有所傷害，股東會後，他希望到此為止，「別讓天上的阿公傷心，更不希望奶奶每次看到新聞就難受。」，並強調往後也不再針對家族紛爭回應。他也表示只要對公司發展好，未來不排除與任何人的合作機會。

對於政府即將開放美牛一事，楊育偉表示，目前尚不知道進口價格，但估計將對澳牛造成衝擊。而美豬部分，他表示如果台灣市場能接受，他個人會考慮，但仍須多方請益業界先進及長輩再評估，目前裕國進口豬肉來源以比利時、西班牙、義大利等國為主。

楊育偉說，現任團隊是爺爺一手培養的人才，大家一起制定四大營運方針，以「穩定本業，開創新局」為原則，預計三到六年間，完成桃園中壢擴充凍庫廠房，提升滿倉率與週轉率、旗下裕鵬物流將擴充車隊、持續與知名食品連鎖集團合作、增建南投二廠肉品加工廠，擴充產能。

裕國去年營業額近20億，肉品市佔率10%，楊育偉表示，今年加入電商營運，開發B2B、B2C市場，未來將推動公司轉型、AI升級，審慎評估規劃上市計畫，他希望未來能打造台灣第一牛肉品牌，讓裕國成為「冷凍冷藏業的台積電」。

(時報資訊)