嘉義縣稻江科技暨管理學院5月宣布停辦，遭教育部駁回，14日如期開學，但有師生向周刊爆料，指校方出賤招趕師生。對此，代理校長洪大安嚴駁，目前未接獲學生反映宿舍等問題；另，必修課程1人選課即開課、選修5人以上選課也會開課，「一切按教育部規定辦學」。

稻江109學年度起停止各學制班別招生，但為保障訴求原校畢業學生權益，維持正常辦學，目前學校有280名學生與17位專任教師。

周刊報導，有師生爆料指，校方將選課門檻提高、刪減課程，還逼迫學生搬進6人1間宿舍，以及宿舍環境不佳等。

洪大安表示，由於目前僅25位住宿生，因此關閉容納1000多人的宿舍大樓，而現在的宿舍大樓共288床，每間可容納6人，讓2人住一間，外聘清潔員每天上午進入清潔，如接獲任何宿舍環境不整潔等問題，一定會立刻改善。

針對學生爆料說，故意修改開課辦；洪大安說，開學後，從未關過任何一門選修課，若一整個系都沒有學生，照規定就不需要開那門系的必修課，強調「目前所開的課程，學生按時修課，不用擔心無法畢業。」

洪大安也說，立委翁重鈞就任立委後已辭任董事一職，且稻江傳有「政界大咖撐腰」，也完全是無稽之談。

(中時 )