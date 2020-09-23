交通部6月建議開放深圳、廣州、重慶、青島、寧波、長沙等6航點客機載貨，但遲未獲陸委會同意。對此，國民黨大陸事務部主任左正東表示，此時恢復部分兩岸貨運航班對台灣不但有經濟價值，還能緩和兩岸緊張。在這件事情上，交通部比陸委會更知道如何應對兩岸情勢，倒是陸委會，沒有從小明和陸生的政策反覆學到教訓，呼籲「陸委會，不要重蹈覆轍」。

交通部提出要開放中國大陸6個客運航點，包括深圳、重慶、青島、寧波、廣州及長沙等，讓我國籍航空公司以客機載貨方式營運，交通部次長王國財日前表示，陸委會認為兩岸關係及疫情狀況，要開放仍需要繼續評估，現階段不宜。

對此，國民黨大陸事務部主任左正東認為，今年以來，雖然兩岸軍事劍拔弩張，但兩岸經貿往來卻更形緊密。今年8月，台灣對大陸和香港出口額達到144億美金，佔台灣整體對外出口46％。相對而言，去年8月台灣對大陸和香港出口107億美金，佔整體出口40％。如此緊密的經貿往來，自然衍生龐大的貨運需求。

左正東說，當然難免有人認為，現有航班就有如此緊密的經貿往來，再擴大航班不是會增加台灣對大陸市場的依賴嗎？從成本的角度來說，好像言之成理。但換個角度看，對大陸出口增加主要受大陸市場需求暢旺所驅動，由於國際市場復甦緩慢，大陸市場利潤已經足以吸收航班有限帶來的成本。

左正東指出，因此，增加航班的主要應該是讓台籍航空業者分享目前台灣對大陸出口衍生的貨運商機，這對台灣經濟的貢獻和對航空業損失的補償，會有相當的幫助。

左正東接著說，「近來共軍軍機頻繁擾台，台灣除了展現保衛家園的決心，也應同時著力於兩岸具有共同利益的議題，讓大陸的溫和派找到發聲的機會，改變當前的兩岸氛圍」，兩岸貨運航班正是這樣的議題。

左正東強調，過去20年，兩岸共蒙其利的經貿關係，造就兩岸內部強大的務實主義，既保護貿易關係在緊張中延續，又能在兩岸瀕臨衝突時，形成安全緩衝，此刻，台灣需要善用這樣的安全閥。

左正東質疑，交通部早在6月就提出恢復部分航班的申請，陸委會卻到日前才以軍機繞台拒絕，到底是因為軍機擾台才拒絕？還是軍機擾台提供陸委會拒絕的藉口呢？真令人懷疑。

左正東表示，陸委會的決策延宕，和對恢復兩岸正常往來的心口不一，彷彿看到小明和陸生情況的重演，倒是交通部長林佳龍，這件事做對了，值得按個讚。

(中時 )