豬油加工製品標豬肉產地 陳時中：第二手的不用 14:552020/09/23 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中（右）17日在台北市副市長黃珊珊（左）的陪同下，前往北市迪化街永樂市場視察食藥署的產地標示試辦區活動，查看新試辦標示豬肉產地及掃瞄QR Code即可觀看產地證明等方法。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 食藥署日前公告，第一手使用豬油的加工製品需標豬肉產地，第二手的不用，衛福部長陳時中今天回應，若是連第二層使用都要標，可行性會很小，因此還是維持第一手使用的豬油來做產地標示。 陳時中說，過去美牛時就是沒有對牛脂、牛乳來規範產地標示，這次是因國內豬油使用量大，所以才會來做，但若對每一層使用的豬油都進行標示，可行性就會變得很小，因此還是維持第一手使用豬油的產品來做標示。 (中時 ) #豬油 #豬肉產地 #第一手 #第二手 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時力：美豬議題顯示法令不足 將修法要求行政命令預告60天 12:152020/09/23 政治 反美豬及公投綁大選連署書 江啟臣親送交至中選會 11:092020/09/23 政治 陳時中背書吃豬睪丸 雲林豬農一動作宅神讚爆 10:422020/09/23 生活 中華郵政i郵購產地直送 彰化優鮮農漁場品買的到 13:272020/09/23 寶島 中職》江國豪、黃恩賜先發對決 搶第9勝 10:262020/09/23 體育 《店頭市場》多頭擁抱 OTC今年日均量將締新猷 13:242020/09/23 財經 美國對中豬肉出口猛增！ 超過貿易戰前的水平 11:092020/09/23 財經 無法親赴小鬼靈堂 陳妍希唱這歌承諾「你珍愛的幫你繼續守護」 09:342020/09/23 娛樂 籤運不佳 藍交通委員會召委敗北 10:302020/09/23 政治 王之道／陳時中貪權走鐘 07:452020/09/23 政治 生活熱門新聞 台灣輸出病例暴增19例 日本、菲律賓籍民眾回國確診 - 生活 罹癌信號常被輕忽 專家：有5症狀都該緊急檢查 - 生活 飛機上如何稱呼空姐？正式叫法曝光：優雅又不失禮 - 生活 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 吃大腸麵線自備這一袋 老饕一看驚呆：太猛了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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