食藥署日前公告，第一手使用豬油的加工製品需標豬肉產地，第二手的不用，衛福部長陳時中今天回應，若是連第二層使用都要標，可行性會很小，因此還是維持第一手使用的豬油來做產地標示。

陳時中說，過去美牛時就是沒有對牛脂、牛乳來規範產地標示，這次是因國內豬油使用量大，所以才會來做，但若對每一層使用的豬油都進行標示，可行性就會變得很小，因此還是維持第一手使用豬油的產品來做標示。

(中時 )