熊熊更新限時動態悼小鬼。(圖／翻攝自熊熊IG)

熊熊（卓毓彤）近來新聞不斷，先是疑似流出3分16秒的「吞吐性愛片」，後又傳出和「特斯拉男」分手，今(23日)周刊再加碼爆料，特斯拉男因欠債加上和女生搞曖昧，熊熊早就和他鬧分手，更不慎動胎氣小產，稍早她也更新社群動態。

熊熊雖然近來新聞不斷，但她仍在小鬼靈堂開放最後一天，到現場送他最後一程，今她也更新IG限時動態，雖沒為「特斯拉男」新聞多做解釋，但曬出小鬼抱著她的愛犬，露出燦爛笑容的黑白照，以此紀念小鬼。

照片還配上9個顏色的愛心和外星人、加油打氣、彩虹、太陽和熊熊等符號，感覺得出她也因此為自己加油打氣。其實，熊熊4月爆出和「特斯拉男」緋聞，本來一度論及婚嫁，未料現傳出男方不僅欠債千萬，還不斷和女生搞曖昧，讓她心死分手。

雖然爆出一堆負面新聞，但熊熊始終沒多做回應，僅低調哀悼小鬼，曝光小鬼私下許多溫暖的舉動，現也在社群平台上發聲，就是為了小鬼，兩人之間的情誼相當設刻。

(中時新聞網)