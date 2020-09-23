時機歹歹，要如何提高收入、存款多個0，想必是不少民眾想破頭的問題，擁有22萬粉絲的知名網紅Nancy（蔡佳容），之前分享29歲存到千萬存款的祕訣，受到不少網友迴響，對此，她又加碼公開當時的實際作法，提供給大家參考。

Nancy表示2010年回台灣的第一份工作海外行銷，薪水只有三萬塊，但她嗅得市場商機，發現部落客和電商興起，只要投入低的廣告成本就能獲得高曝光度，將流量轉化成金錢，於是，Nancy趁著下班時間和周末研究生態、學習當紅部落客的經營模式、拍照和寫文的技巧，並花錢投資產出更多內容，提升自己產文的效率，不久後就闖出不小的知名度，收入也明顯的變豐厚。

2011年底，Nancy的收入已破七位數，她覓得當時的電商商機，挪出部分的存款籌備創業計畫，隔年商城上市三個月即回本，年僅29歲不靠父母、外人金援，存款數字就能破千萬，相當驚人。

不過，Nancy不認為每個人現在照她的方式去做，都能得到滿意的回報，表示每個時代都有不同的賺錢機會，「你要訓練自己的心態，才能夠在自己處的時間點，找到屬於你的機會」。

(中時新聞網)