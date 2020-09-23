北市美式餐廳氣爆 瞬間巨響玻璃噴射滿地 2員工送醫 15:002020/09/23 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市市民大道一家餐廳下午發生氣爆意外，造成兩員工輕傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市市民大道一家餐廳下午發生氣爆意外，造成兩員工輕傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市市民大道一家餐廳下午發生氣爆意外，造成兩員工輕傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市市民大道四段一家美式餐廳，23日下午1時許突然發生氣爆，消防人員趕抵現場，發現現場已無火勢，只有被炸飛的滿地玻璃碎片，兩名男員工分別受到左手燙傷、腰扭傷等輕傷，意識皆清醒，送醫後幸無大礙。 案發當時，店內幸好沒有顧客，僅兩名員工在店內備料整理，不過爆炸瞬間巨響，玻璃噴飛，仍是嚇傻路過民眾。至於詳細氣爆發生原因，將再調查釐清。 (中時 ) #北市 #餐廳 #氣爆 #輕傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖養護所火警增1死 檢察官將前往醫院相驗 09:142020/09/23 社會 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 機車排氣管遭塞絞肉 監視器畫面曝光牛肉麵店賠6萬6 07:532020/09/23 社會 官方智庫首提出 2050綠電過半 04:102020/09/23 財經焦點 登革熱添2例 三峽加強噴消 04:102020/09/23 地方新聞 鈺祥展出5G時代機房解決方案 04:102020/09/23 產業特刊 阿嬤與同居人吵架孫子被帶走 著急報案上網求助尋人 10:252020/09/23 社會 薪水小偷！假公務員捏造身分爽領50億 警欲逮人333名幽靈已翹辮子 03:132020/09/23 國際 新北秋日音樂沙龍 音樂家姜智譯市府大樓開演 14:322020/09/23 生活 養護所火災2死 業者想逃被逮 04:102020/09/23 社會新聞 社會熱門新聞 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 稱小英是「小姐」 貪污立委竟栽在2個老人的嘴 - 社會 北市美式餐廳氣爆 瞬間巨響玻璃噴射滿地 2員工送醫 - 社會 西門日曬房爆偷拍全裸女客 女大生嚇：難怪店員曾說我身材好 - 社會 澎湖還有「愛國麵店」？老闆默默消化海軍棄單120碗麵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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