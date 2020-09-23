北市市民大道一家餐廳下午發生氣爆意外，造成兩員工輕傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市市民大道一家餐廳下午發生氣爆意外，造成兩員工輕傷。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市市民大道四段一家美式餐廳，23日下午1時許突然發生氣爆，消防人員趕抵現場，發現現場已無火勢，只有被炸飛的滿地玻璃碎片，兩名男員工分別受到左手燙傷、腰扭傷等輕傷，意識皆清醒，送醫後幸無大礙。

案發當時，店內幸好沒有顧客，僅兩名員工在店內備料整理，不過爆炸瞬間巨響，玻璃噴飛，仍是嚇傻路過民眾。至於詳細氣爆發生原因，將再調查釐清。

(中時 )