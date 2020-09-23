受新冠疫情影響，國人被鎖在國內，端午4天連假國旅大爆炸，國5一度狂塞32小時。為避免民眾在即將到來的中秋、國慶連假塞在國道上，交通部要求高速公路局、公路總局祭出多項疏導措施，並於近日頻宣傳。交通部長林佳龍今日表示，公共運輸是解決塞車最好的辦法，正在研議公路客運在特定假日採取全額補助，以宜蘭先試辦。

高公局預估，今年中秋連假首日雙向交通量將達125百萬車公里，比去年中秋115.6百萬車公里還高，估將創史上新高，規模介於初一交通量。

公路總局分析，蘇花改每小時容量僅1100輛車次，蘇花公路也才每小時700輛車次，絕對會影響車流量，連假蘇花改應會堵車，鼓勵多搭乘公共運輸；中秋連假首日，北花線預售票58％，收假日為33％。

林佳龍坦言，還沒發生，沒辦法完全預測車流，針對中秋連假交通疏運可能是「前所未有的挑戰」，嚴陣以待，必須把情況向國人說明，尋求大家的支持跟配合疏運計畫。

假如疏導措施失靈，往後會有更高強度的管制措施？林佳龍說，有些手段可再調節，涉及交通管理，如：高乘載的時間及路線，在既有措施做調整，另外除國5以外，往蘇花改的方向也希望實施大客車專用道，在特定時間作運用。

林佳龍說，發現國5瓶頸路段在宜蘭端，各界提出地方的公共運輸非常重要，交通部去年有補助宜蘭地區的公運路網跟服務計畫，會在這基礎上把宜蘭當作示範，把所有公共運輸的接駁、轉乘，投注更多資源並加以整合預算，讓在地有腳，到達宜蘭後，到哪都方便，也考慮是否以台北到宜蘭甚至花蓮的公運，優惠到在特定時間免費，假設是四天連假，第一天採取完全補助措施，提高公運能量。

林佳龍說，詢問專業意見後，認為有一定可行性，預算多少要跟客運業者合作，以宜蘭作為完整示範區，納入評估，交付政次陳彥伯；在地運輸要地方政府配合，會跟宜蘭縣政府一起盡快規畫，試辦越快越好。

(中時 )